Piden que ABSA informe sobre avance de obras y planes de emergencia para el verano

El Concejo Deliberante de Coronel Rosales aprobó ayer un pedido de informes dirigido a ABSA para que la empresa brinde detalles sobre el estado de las obras realizadas en la red de agua y los acueductos, además de informar la extensión actual de la red regular de suministro y los sectores de Punta Alta que aún presentan conexiones irregulares.

La iniciativa fue presentada por el concejal Daniel Medina (Bien Común) y también solicita conocer los protocolos previstos para asistir a las familias que puedan quedarse sin agua durante el verano, así como el mecanismo de atención ante situaciones de emergencia.

Medina sostuvo que la empresa debe contar con un sistema de respuesta eficaz para los hogares afectados por interrupciones del servicio, al recordar los reclamos registrados durante el último verano. "Queremos empezar a instalar este tema desde ahora. Estos reclamos no pueden esperar hasta el último momento", afirmó.

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El edil señaló además que ABSA tiene la obligación de prestar un servicio eficiente, prevenir la contaminación y brindar información oficial a la comunidad.

Medina también expresó la disposición de su bloque para acompañar las gestiones que impulsen mejoras en el servicio y remarcó que el acceso al agua potable es un derecho esencial. En ese sentido, consideró que el control sobre el desempeño de la empresa forma parte de la responsabilidad institucional para proteger la salud y el ambiente.

