Secuestran motos en un nuevo Mega Operativo de Seguridad

El Municipio de Coronel Rosales informó que se realizò un nuevo Mega Operativo de Seguridad, con controles conjuntos entre efectivos de la Policía Comunal, personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), inspectores de la Dirección de Tránsito y Transporte y agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Como resultado de los procedimientos, fueron secuestradas 13 motos por distintas infracciones detectadas durante los controles.

Del total de los secuestros, dos motos fueron retenidas por falta de licencia y chapa patente; dos por no contar con licencia y seguro obligatorio; dos por carecer de toda la documentación; una por falta de licencia y tarjeta verde; dos por no poseer la categoría habilitante para conducir; una por circular con el caño de escape modificado; una por falta de licencia; otra por no haber realizado el cambio de datos registrales y una más por no contar con el seguro obligatorio.

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Desde el Municipio indicaron que estos operativos continuarán desarrollándose de manera periódica con el objetivo de reforzar la seguridad vial, prevenir siniestros y promover una circulación responsable, en coordinación con las fuerzas de seguridad y los organismos competentes.