Establecen asueto por el aniversario de la ciudad

Con motivo del 128° aniversario de la fundación de la ciudad de Punta Alta, el próximo 2 de julio será día no laborable para la Administración Pública Municipal rosaleña, conforme con el decreto firmado por el intendente municipal Rodrigo Aristimuño.

Asimismo, el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dispuso que esa fecha sea no laborable para la Administración Pública Provincial y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, además de establecer feriado optativo para la industria, el comercio y las restantes actividades en el distrito.

En tanto, el Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada dispuso un franco local para su personal en Puerto Belgrano, desde las 10 de la mañana.

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Las medidas tienen como objetivo permitir que la comunidad pueda participar de las distintas actividades organizadas en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad.

El desfile cívico-militar se desarrollará por calle Rivadavia, desde Murature a Roca, desde las 11, con la participación de establecimientos educativos, agrupaciones de scoutismo, instituciones, peñas, centros de residentes provinciales, entidades culturales y deportivas, veteranos de Malvinas y Fuerzas Armadas y de Seguridad.