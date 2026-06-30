¡Todos a festejar! El presidente de Paraguay decretó feriado tras la histórica victoria ante Alemania

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, decretó feriado nacional para este martes 30 de junio con el objetivo de celebrar la histórica clasificación de la Albirroja a los octavos de final del Mundial 2026, luego de eliminar por penales a Alemania, tetracampeona del mundo.

La medida fue oficializada mediante el Decreto N.º 6280 y generó una inmediata repercusión en todo el país.

El decreto establece que el feriado se dispone "para conmemorar el épico triunfo de la selección paraguaya sobre el tetracampeón del mundo Alemania y el histórico pase a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026". Además, el Gobierno explicó que la decisión busca facilitar que "todos los compatriotas puedan celebrar juntos este importante logro deportivo que enorgullece a todo el país".

La resolución fue posible gracias a la Ley N.º 7544/2025, que habilita al Poder Ejecutivo paraguayo a establecer feriados extraordinarios en situaciones especiales de interés nacional. En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo destacó que el triunfo "va mucho más allá de lo deportivo" y representa un hecho de enorme valor para la identidad y la unidad del pueblo paraguayo.

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Peña acompañó la decisión con una serie de publicaciones en su cuenta de X. En la primera escribió: "¡Paraguay nunca se rinde! ¡¡Feriado, carajo!!".

Más tarde publicó otro mensaje con un tono más institucional: "Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde". Además, agradeció al plantel dirigido por Gustavo Alfaro: "Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a millones de paraguayos bajo una misma bandera".

El mandatario también cerró su publicación con una referencia al decreto presidencial: "Decreto N.º 6280: lo bueno se hace esperar. ¡Vamos Paraguay!", en alusión a la medida excepcional adoptada para permitir que la población pudiera extender los festejos tras una de las mayores gestas deportivas de la historia del fútbol paraguayo.