A esta altura y con otro torneo ya creado, ¿qué va a pasar con el Regional Amateur 2026?

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

El “famoso” torneo Regional Amateur que se venía disputando entre octubre de un año y febrero del otro, ya no está en boca de nadie, pese a que se va a seguir jugando más allá de haber “bajado de categoría” en el escalafón del Consejo Federal de Fútbol.

Son muchos los que preguntan “¿cómo va a ser y que formato va a tener?”, aunque son pocos los clubes con intenciones de participar, al menos eso es lo que se nota en el ambiente local y regional a tres meses de su puesta en marcha (arranca en septiembre y se extiende hasta diciembre).

Lo que se sabe hasta el momento es lo que se resolvió en la última reunión nacional de dirigentes realizada en Córdoba a principio del mes de marzo. No mucho más.

Lo que sí quedó establecido es que los campeones de las distintas Ligas del Interior que se coronen al fin de esta temporada quedarán habilitados para disputar el ya aprobado Torneo Argentino del Interior, que se iniciará en abril de 2027 y que representa una nueva categoría intermedia, es decir que ya la ubican en entre el Federal A y el Regional Amateur.

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La flamante “creación” del CF tendrá al menos 64 equipos, será de carácter semiprofesional y se jugará entre abril y noviembre. Además otorgará seis ascensos al Torneo Federal A y tendrá 16 descensos al Regional Amateur.

En este contexto, el Torneo Regional Federal Amateur también sufrirá modificaciones importantes desde esta edición 2026, tanto en su calendario como en la cantidad de ascensos.

¿Y cómo se jugará esa competencia? Según lo informado por el Consejo Federal, el TRFA 2026 se disputará entre septiembre y diciembre, manteniendo su carácter amateur pero con una mayor relevancia deportiva dentro del nuevo esquema de competencias.

El certamen, en el que estará Huracán de Ingeniero White (el único que confirmó hasta el momento) representando a la Liga del Sur, otorgará 16 ascensos al nuevo Torneo Argentino del Interior, que comenzará a jugarse en 2027.

Estos ascensos se distribuirán dos por cada una de las ocho regiones en las que se divide el fútbol del interior.

Con la creación del Torneo Argentino del Interior, la estructura de las competencias federales quedará organizada de la siguiente manera:

- Primera Nacional

- Torneo Federal A

- Torneo Argentino del Interior (nuevo desde 2027)

- Torneo Regional Federal Amateur