Qué pasa con la Ley de Zona Fría: todavía no hay una fecha para su tratamiento en el Senado

El futuro de la Ley de Zona Fría sigue abierto debido a que aunque la Cámara de Diputados ya le dio media sanción al proyecto para modificar el régimen de subsidios al gas natural, la iniciativa todavía debe ser tratada en el Senado y, por ahora, el beneficio de los subsidios al gas continúa vigente en todo el país.

Sin embargo, luego de la renuncia de Manuel Adorni y la asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, el oficialismo busca avanzar con una reforma que focalice la asistencia en los sectores de menores ingresos y reduzca el alcance de la ampliación del régimen aprobada en 2021.

De acuerdo con los datos mencionados durante el debate parlamentario, hasta 1,6 millones de hogares podrían perder el beneficio automático si el proyecto finalmente se convierte en ley. De momento, no hay fecha oficial anunciada para el tratamiento del proyecto de Ley de Zona Fría en el Senado, aunque el oficialismo pretende imprimirle velocidad a este debate, al igual que el del Súper RIGI.

La modificatoria significaría un duro golpe a los bolsillos de los vecinos de Bahía Blanca y el Sudoeste Bonaerense, caracterizada por las bajas temperaturas -incluso varias por debajo del cero, como está ocurriendo en estos días-. De hecho, estudios del Conicet demuestran que nuestra ciudad y otras de la región tienen temperaturas mínimas similares a las de Viedma, en plena Zona Patagónica.

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Por esta razón, desde varios municipios se están impulsando campañas de recolección de firmas en contra de la modificatoria de la ley.

Qué es la Ley de Zona Fría

La Ley 27.637 establece tarifas diferenciales para los usuarios de gas natural que viven en regiones de bajas temperaturas. El régimen contempla un descuento general del 30% en las facturas y una bonificación del 50% para usuarios vulnerables, entre ellos beneficiarios de la Tarifa Social, titulares de la AUH, jubilados, pensionados y monotributistas sociales.

Actualmente, el esquema beneficia a aproximadamente 4,2 millones de usuarios en todo el país: unos 3,3 millones corresponden a la zona ampliada y otros 939.000 integran la denominada región histórica.

Además, el sistema se financia mediante un cargo del 7,5% sobre el precio del gas que pagan los usuarios que no reciben el beneficio.

Qué podría cambiar

De avanzar la reforma impulsada por el Gobierno nacional:

Hasta 1,6 millones de hogares podrían perder el descuento automático.



El beneficio quedaría focalizado en usuarios vulnerables y de menores ingresos.



El subsidio ya no se aplicaría sobre el total de la factura, sino sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).



La Patagonia, la Puna y Malargüe seguirían dentro del régimen, aunque el porcentaje del subsidio quedaría sujeto a la definición del Poder Ejecutivo.



Las provincias que podrían verse alcanzadas por cambios en el esquema son Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, Jujuy, Salta y La Rioja.

Qué pasa en el Senado

Por el momento, la Zona Fría no fue eliminada. El proyecto aprobado en Diputados todavía debe ser debatido por el Senado y no existe una fecha confirmada para su tratamiento.

Además, el régimen vigente se encuentra prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2031, por lo que cualquier modificación dependerá de la aprobación definitiva de la iniciativa en el Congreso.

Para saber si una vivienda se encuentra alcanzada por el beneficio, los usuarios pueden consultar el Registro de Zona Fría del Enargas o verificar su situación a través de los canales habilitados por la ANSES.

Mientras tanto, millones de hogares siguen atentos a una definición que podría modificar el alcance de uno de los principales subsidios energéticos del país. (con información de NA)