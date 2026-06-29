Deuda: el Gobierno completó el objetivo de US$2.000 millones con el Bonar 2028

El Ministerio de Economía consiguió otros u$s100 millones en la segunda ronda de la licitación del Bonar 2028 (AO28) de este lunes 29 de junio. De este modo, completó el cupo autorizado de u$2.000 millones para este instrumento.

La Secretaría de Finanzas informó que recibió ofertas por un valor efectivo de u$s668 millones. La tasa nominal anual pactada fue del 7,56%, mientras que la tasa efectiva resultó en un 7,83%.

En la primera licitación, realizada el viernes, Finanzas había adjudicado u$s266 millones mediante la reapertura del AO28. La operación forma parte de la estrategia financiera del Gobierno para afrontar los u$s4.200 millones que vencen el 9 de julio por deuda con bonistas privados, cuyo pago ya estaría garantizado con lo obtenido en esta jornada.

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Por lo tanto, el Gobierno no utilizará las garantías otorgadas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por unos u$s2.550 millones, para este vencimiento. Esos recursos quedarán reservados para fortalecer la estrategia financiera entre el segundo semestre de 2026 y 2027, período en el que se concentran mayores compromisos de deuda.

Esta segunda vuelta llegó luego de una licitación de deuda en pesos en la que el Tesoro enfrentó vencimientos por alrededor de $16 billones y logró renovar $13,2 billones, equivalente a un rollover del 81%.

Como consecuencia, quedaron liberados más de $3 billones que volverán al mercado durante los próximos días.

Analistas del mercado señalaron que el resultado mostró una demanda selectiva por instrumentos en dólares y por títulos en pesos de mayor plazo, aunque advirtieron que el Gobierno deberá seguir administrando cuidadosamente las tasas de interés, el cronograma de vencimientos y las expectativas cambiarias durante el segundo semestre. (Fuente: Ámbito Financiero).