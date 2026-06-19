Bahía Zona Fría: "Más de 30 mil bahienses ya firmaron la petición", aseguró Susbielles

La iniciativa del Municipio de Bahía Blanca para reclamar al gobierno nacional que no avance con las modificaciones previstas en el régimen de Zona Fría alcanzó en las últimas horas las 30 mil firmas, según manifestó el intendente.

En un posteo, Federico Susbielles señaló que "día a día se suman mas personas e instituciones a esta iniciativa". La misma busca que la ciudad sostenga el régimen que aplica descuentos del 30 al 50 % en las boletas de gas de los hogares bahienses.

"La cuestión es bastante simple: a misma temperatura, mismo beneficio. Bahía es y debe seguir siendo Zona Fria, su exclusión sería un claro acto discriminatorio y defender este derecho es defender a tu ciudad", sostuvo el jefe comunal.

"Por eso la gente acompaña masivamente este reclamo, y prueba de ello es que más de 30 mil bahienses ya firmaron la petición, y día a día se suman más personas e instituciones a esta iniciativa —continuó—. Hoy me encontré con representantes de mas de 40 asociaciones civiles en mi despacho para recibir sus planillas de adhesión y agradecerles por el gran trabajo que están realizando. ¡Bahía es Zona Fría! ¡Vamos! ¡Sigamos unidos!".

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Quienes deseen sumar su voluntad, puede plasmar su firma de manera online ingresando a zonafria.bahia.gob.ar.

El proyecto de modificación de la Zona Fría tiene sanción de la Cámara de Diputados de la Nación y ahora falta su tratamiento en el Senado. Si también se aprueba en la Cámara Alta, explicó La Libertad Avanza, se quitará el descuento a las familias que reúnan ingresos mensuales superiores a tres canastas básicas totales medidas por el Indec (hoy son 4,5 millones de pesos) pero se mantendrá el beneficio para quienes ganen menos que esa cifra.