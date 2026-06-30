Agenda, día 19: con Francia como principal atractivo, siguen hoy los 16avos de final

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Con tres partidos y Francia como principal atractivo, continuarán hoy los 16avos de final del Mundial 2026.

Habrá tres encuentros en la jornada, entre las 14 y las 22, y con uno de los anfitriones, México, saliendo a la cancha.

Esta es la agenda del día:

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*16avos de final

*Costa de Marfil vs Noruega

-Hora: 14

-Estadio: AT&T Stadium (Arlington)

-Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

-TV: Paramount+, DAZN y DSports

*Francia vs Suecia

-Hora: 18

-Estadio: MetLife Stadium (New Jersey)

-Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos)

-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+, DAZN y DSports

*México vs Ecuador

-Hora: 22

-Estadio: Estadio Azteca

-Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)

-TV: Paramount+, DAZN y DSports