Agenda, día 19: con Francia como principal atractivo, siguen hoy los 16avos de final
Habrá tres partidos a lo largo del día.
Con tres partidos y Francia como principal atractivo, continuarán hoy los 16avos de final del Mundial 2026.
Habrá tres encuentros en la jornada, entre las 14 y las 22, y con uno de los anfitriones, México, saliendo a la cancha.
Esta es la agenda del día:
*16avos de final
*Costa de Marfil vs Noruega
-Hora: 14
-Estadio: AT&T Stadium (Arlington)
-Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)
-TV: Paramount+, DAZN y DSports
*Francia vs Suecia
-Hora: 18
-Estadio: MetLife Stadium (New Jersey)
-Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos)
-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+, DAZN y DSports
*México vs Ecuador
-Hora: 22
-Estadio: Estadio Azteca
-Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)
-TV: Paramount+, DAZN y DSports