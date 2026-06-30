Allanamiento positivo resolvió un robo en una obra en construcción

Personal de la comisaría Séptima realizó un allanamiento con resultados positivos luego de presentar evidencia sobre un robo realizado en Guido Spano al 3700 y que terminó esclareciendo un segundo ilícito en un obra en construcción en Alem y Fortineros.

Los integrantes del GTO de la dependencia policial luego de una exhaustiva investigación, obtuvieron el permiso de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 7 del Departamento Judicial de Bahía Blanca para el registro de un domicilio situado en la calle La Falda al 2900.

El personal policial logró el secuestro preventivo de un inodoro con mochila, un bidet, cables, herramientas varias y un anafe. Asimismo, se procedió a la aprehensión de un hombre de 25 años, imputado por el delito de Robo.

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Luego del secuestro de los elementos se presentó en la sede policial una persona que había realizado la denuncia del robo de los materiales de su obra en construcción, ubicada en Alem y Fortineros, por este motivo quedó detenida una segunda persona que habitaba la casa, una mujer de 18 años de edad, por el delito de encubrimiento.

Los aprehendidos y los objetos recuperados fueron trasladados a la sede policial, quedando a disposición de la fiscalía interviniente, mientras se continúan las diligencias de rigor.