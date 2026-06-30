El Gobierno oficializó a Diego Santilli como jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni, según el Decreto 548/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial donde, a través de otro documento se designó al secretario de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete.

"Acéptase la renuncia presentada por el señor Manuel Adorni al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros —se indicó en citado decreto—. Acéptase la renuncia presentada por el contador público Diego César Santilli al cargo de Ministro del Interior".

Tras un agradecimiento a ambos funcionarios se oficializó la designación de Santilli en el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros.

También se nombró al secretario de Comunicación y Prensa

En tanto, a través del Decreto 551/2026 publicado en el Boletín Oficial se le aceptó la renuncia a partir del 25 de junio de 2026, al licenciado al cargo de secretario de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

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Javier Lanari

En el escrito firmado por el presidente Javier Milei y por Santili se designó en reemplazo de Javier Lanari a Fabián Horacio Fernández. (NA)