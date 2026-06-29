Kicillof criticó la presidencia de Alberto Fernández: "Venimos de un gobierno que no funcionó"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, hizo un balance negativo de lo que fue la presidencia de Alberto Fernández al sostener que fue "un gobierno que no funcionó" y que "llevó a que ahora gobierne (Javier) Milei".

En un encuentro por videoconferencia con dirigentes de Entre Ríos que se enrolan en su armado del Movimiento Derecho al Futuro, Kicillof hizo una autocrítica del último gobierno justicialista y sostuvo que en la actual etapa es necesario "poder certificar al pueblo" que el peronismo "va a revisar lo que hizo" para plantarse como "una alternativa" posible.

"Es un año de organización porque venimos de un gobierno que no funcionó, nuestro, y eso nos llevó también a que ahora gobierne Milei -indicó-. Nosotros le tenemos que poder explicar, le tenemos que poder certificar al pueblo en su conjunto que somos una alternativa que va a revisar lo que hizo y va a proponer lo que se necesita para sacar al país de este pozo donde lo están metiendo".

Además, enfatizó que el enemigo principal es la dispersión y los personalismos antes de tiempo.

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"No es ni siquiera este un año para lanzar campañas, para candidaturas o para disputas de ese tipo. Es un año de organización, de armado, de construcción y de estar al lado de quienes sufren. No es momento de perder el tiempo, no es momento de estar en chiquitajes; es momento de juntar voluntades, juntar militancias, juntar representatividades para poder llegar al 27 con la alternativa política que le dé una salida a esta situación", manifestó.

El mandatario bonaerense insistió en que "no puede haber cuestiones de miserias, ni de viejas prácticas" ya que hay que "ganar la elección" por una cuestión de "responsabilidad" y "razón histórica".

"La fuerza que puede articular una alternativa para dar vuelta a esta situación es el peronismo. Y obviamente, no alcanza solo con el peronismo, pero tiene que ser el peronismo el que conduzca", concluyó Kicillof.

El encuentro estuvo organizado por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, junto al exdiputado nacional Marcelo Casaretto, quienes reunieron en Paraná a un grupo importante de dirigentes de toda la provincia de Entre Ríos. (con información de NA)