La JCI Bahía Blanca busca a los diez jóvenes bonaerenses más destacados

La Cámara Junior Internacional (JCI), organización presente en más de cien países que desde hace más de 40 años reconoce a jóvenes que están generando un impacto extraordinario en sus comunidades, busca a los diez bonaerenses más destacados del año.

A través del programa TOYP (Ten Outstanding Young Persons), se encuentra en proceso de selección de diez personas sobresalientes de entre 18 y 40 años.

Para ello, abrió la inscripción a postulantes que se destacan por generar un impacto positivo en la sociedad a través de sus proyectos, logros y contribuciones a la comunidad.

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Los candidatos podrán ser postulados en las siguientes categorías:

• Logros comerciales, económicos o empresariales.

• Liderazgo y logros académicos.

• Desarrollo científico y tecnológico.

• Logros culturales.

• Contribución a la niñez, la paz mundial y los derechos humanos.

• Servicio humanitario y voluntario.

• Innovación médica.

• Liderazgo moral o ambiental.

• Asuntos políticos, legales o gubernamentales.

• Superación y logros personales.

Los diez jóvenes distinguidos en Buenos Aires accederán además a la posibilidad de representar a la provincia en TOYP Argentina y, de resultar seleccionados nuevamente, podrán ser considerados para la instancia internacional del programa, junto a jóvenes destacados de todo el mundo.

La ceremonia de premiación se realizará el 25 de septiembre, a las 18, en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (Colón 80).

Aquellas personas que conozcan a jóvenes que estén transformando realidades a través de su trabajo, compromiso o liderazgo pueden postularlos completando el siguiente formulario.

Para más información o consultas, está abierto el canal oficial de comunicación: toyp.bb@gmail.com. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 15 de julio venidero.