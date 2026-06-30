La JCI Bahía Blanca busca a los diez jóvenes bonaerenses más destacados
Las postulaciones, para personas de entre 18 y 40 años, estarán abiertas hasta el 15 de julio venidero.
La Cámara Junior Internacional (JCI), organización presente en más de cien países que desde hace más de 40 años reconoce a jóvenes que están generando un impacto extraordinario en sus comunidades, busca a los diez bonaerenses más destacados del año.
A través del programa TOYP (Ten Outstanding Young Persons), se encuentra en proceso de selección de diez personas sobresalientes de entre 18 y 40 años.
Para ello, abrió la inscripción a postulantes que se destacan por generar un impacto positivo en la sociedad a través de sus proyectos, logros y contribuciones a la comunidad.
Los candidatos podrán ser postulados en las siguientes categorías:
• Logros comerciales, económicos o empresariales.
• Liderazgo y logros académicos.
• Desarrollo científico y tecnológico.
• Logros culturales.
• Contribución a la niñez, la paz mundial y los derechos humanos.
• Servicio humanitario y voluntario.
• Innovación médica.
• Liderazgo moral o ambiental.
• Asuntos políticos, legales o gubernamentales.
• Superación y logros personales.
Los diez jóvenes distinguidos en Buenos Aires accederán además a la posibilidad de representar a la provincia en TOYP Argentina y, de resultar seleccionados nuevamente, podrán ser considerados para la instancia internacional del programa, junto a jóvenes destacados de todo el mundo.
La ceremonia de premiación se realizará el 25 de septiembre, a las 18, en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (Colón 80).
Aquellas personas que conozcan a jóvenes que estén transformando realidades a través de su trabajo, compromiso o liderazgo pueden postularlos completando el siguiente formulario.
Para más información o consultas, está abierto el canal oficial de comunicación: toyp.bb@gmail.com. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 15 de julio venidero.