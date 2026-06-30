Convenios con la UIBB: Guaminí, el octavo pasajero de un tren que no se detiene

“Claramente los distritos de la Región nos necesitamos. Y si bien el nuestro es un municipio chico, podemos también empujar y dar nuestro aporte a esta gran idea que parte de la Unión Industrial de Bahía Blanca”.

En esos términos se refirió José Augusto Nobre Ferreira, intendente municipal de Guaminí, al convenio firmado ayer con Gustavo Damiani, vicepresidente primero de la UIBB. Pone el foco en el fortalecimiento de capacidades locales y en la articulación público privada para el desarrollo productivo de nuestra Región.

El acuerdo se basa en la puesta en marcha de programas estratégicos con dicho municipio, por el cual la entidad gremial empresaria puso a disposición del distrito toda su capacidad técnica, institucional y profesional.

Se trata del octavo convenio de este tenor que promueve la UIBB, ya que anteriormente lo hizo con las comunas de Adolfo Alsina, Villarino, Saavedra, Tornquist, Coronel Rosales, Coronel Dorrego y Tres Arroyos.

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Presente durante la firma estuvo, además, Sergio Cazzulo, secretario municipal de Producción de Guaminí.

Por la UIBB asistieron también el ingeniero Ricardo Rabbione, Director Ejecutivo; el ingeniero Fabián Gurrado, director de la entidad; y Martín Goslino, economista jefe del Centro de Estudios Económicos.

“Música para nuestros oídos”

Damiani, Nobre Ferreira y Goslino.

El jefe comunal de Guaminí se mostró consustanciado con los objetivos del convenio firmado ayer.

“En principio quiero agradecer a la Unión Industrial de Bahía Blanca por esta convocatoria. Los escucho y, la verdad, es como música para nuestros oídos. Coincidimos plenamente en el diagnóstico y en la estrategia a abordar. Siempre tuvimos en mente pensarnos como una gran Región, pero juntos, más allá de cualquier bandería política”, manifestó.

Guaminí, dijo, ofrece muchas variables, como un turismo si se quiere más gasolero, de visitas cortas, con una oferta de pesca durante todo el año con mucho movimiento de pescadores que visitan el distrito. Y que se acercan con sus familias.

“Intentamos que puedan alargar sus estadías con atractivos alternativos, por ejemplo cicloturismo, eventos culturales, turismo rural. Es un derrame interesante para toda la localidad, con trabajo para los guías de pesca, fileteros, comercios, hospedajes, cabañas. Una movida interesante”, dijo.

Por su parte Sergio Cazzulo, sostuvo que Guaminí ha dado pasos sumamente estratégicos.

“Uno de ellos fue la oferta educativa. Toda la formación a nivel secundario pasaba por cursar el perito mercantil, bachiller con orientación contable. Ello se ha revertido. Hoy contamos con dos escuelas técnicas, una en Guaminí y la otra en Casbas, y dos Centros de Formación Laboral, además de lo que despliega el Centro Universitario para que nuestros chicos adquieran formación en nuestras localidades. También se creó la Residencia Estudiantil en Bahía Blanca. Estamos muy pendientes de lo educativo”, señaló.

El funcionario hizo hincapié en lo relacionado a la matriz energética, tras haber logrado dotar a todo el distrito de gas natural y tener en marcha la línea de 132kw con un nodo de distribución que va a potenciar la capacidad de energía eléctrica.

“Eso nos permitirá empezar a industrializarnos, a tener un sector secundario más pujante y poder agregar valor localmente. Crear una mayor infraestructura productiva”, manifestó.

Abogó por trabajar en conjunto con toda la Región.

“Tenemos las sierras, las termas, las lagunas y el mar en un radio de apenas 200 kilómetros. Es una región con mucha diversidad para ofrecer y potenciar”, indicó.

Por una política de Estado regional

De frente, Rabbione, Damiani y Gurrado.

Gustavo Damiani sostuvo que desde la Unión Industrial se está retomando fuertemente una labor que arrancó en su momento “quizás de manera errónea, sin apuntar directamente a los municipios”.

“Hoy la estrategia es esa, crear una política de Estado regional en forma mancomunada con las intendencias de la Sexta Sección. Buscar volumen a los reclamos, para la oferta que podamos ofrecer. Tomar conciencia que somos complementarios. Pensar en trabajar en planes de desarrollo regional”, indicó.

“Hemos perdido trascendencia a nivel político. Hay que recuperar aquella fuerza en una pelea que tenemos que dar entre todos. Organizarnos internamente para dejar de ser la parte olvidada de la provincia de Buenos Aires”, señaló.

Indicó como muy alentador el futuro de obras e inversiones que se vienen en la zona portuaria bahiense, lo que va a requerir de un espacio laboral (alrededor de seis mil personas) que necesariamente y, mediante estrategias conjuntas con las comunas, puede ser ocupado en un buen porcentaje por trabajadores de la Región.

Ello, recordó, a diferencia de lo sucedido en el pasado con los denominados “golondrinas” que llegaban de otras provincias o zonas alejadas a nuestro medio.

En tanto, Ricardo Rabbione anunció la rubrica de nuevos convenios en breve con los municipios de Coronel Pringles, Coronel Suárez y Monte Hermoso, en un plan estratégico que ya no se detiene.

“Propendemos a una integración real y no declamativa de la zona. Vemos que los problemas de los diferentes distritos se parecen mucho, sobre todo en el entramado productivo que apuntamos a desarrollar de manera conjunta. De allí que ofrecemos nuestro Centro de Estudios Económicos para trabajar en forma activa en la búsqueda de soluciones a los intereses comunes”, mencionó.

En tanto, Fabián Gurrado señaló como clave la pelea por las obras de infraestructura que surgen esenciales para poder crecer.

“Tenemos empresas para radicarse pero no tenemos cómo proporcionarles energía. Lo propio con buenas rutas. Se trata de obras multigeneracionales que debemos trabajar en conjunto para que se incluyan dentro de las prioridades de quienes nos gestionan”, mencionó.

Finalmente, Martín Goslino señaló que el objetivo primordial de estos convenios pasa porque no queden sólo en la foto o en un contenido periodístico, sino en acciones concretas.

“Por ejemplo, todas las actividades que lleva a cabo la Unión Industrial se las trasladamos a los municipios para que los empresarios locales las puedan aprovechar. Estamos visitando empresas de los diferentes distritos, asesorando sobre cada Sector Industrial Planificado. Le damos vida real a lo escrito en un papel”.