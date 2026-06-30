Recibirán donaciones de medicamentos para los afectados por los terremotos en Venezuela

La Sociedad Venezolana en Bahía Blanca anunció el inicio de una campaña solidaria para reunir medicamentos e insumos médicos destinados a las familias afectadas por los recientes terremotos que golpearon a Venezuela, donde continúan las tareas de asistencia y reconstrucción.

La recepción de las donaciones comenzará hoy martes y se llevará a cabo en la sede de la Unión Vasca, ubicada en Lavalle 284, en el horario de 12:30 a 20.

"A partir del martes 30 iniciaremos la recepción de medicamentos e insumos médicos para colaborar con las familias afectadas en Venezuela", señalaron desde la entidad a través de un comunicado.

Además, aclararon que en esta primera etapa únicamente se recibirán los elementos incluidos en un listado de prioridades, con el objetivo de responder a las necesidades más urgentes detectadas en las zonas afectadas.

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"Cada caja, cada medicamento y cada aporte representan una oportunidad para aliviar el sufrimiento de quienes hoy atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas", expresaron.

Entre los insumos solicitados figuran medicamentos para enfermedades crónicas, soluciones parenterales, antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios, antieméticos, medicamentos para emergencias, productos oftalmológicos y material quirúrgico.

Desde la organización remarcaron que solo se recibirán medicamentos cerrados, vigentes y en buen estado.

Finalmente, la Sociedad Venezolana invitó a quienes no puedan colaborar con una donación a difundir la campaña. "Si no podés colaborar con una donación, también podés ayudarnos compartiendo esta publicación. Llegar a más personas también salva vidas. Gracias, Bahía Blanca, por acompañarnos una vez más y por demostrar que la solidaridad no conoce fronteras", concluyó el comunicado.

Medicamentos e insumos prioritarios

Medicamentos para condiciones crónicas

• Losartán potásico 50 mg (tabletas)

• Hidroclorotiazida 12.5 mg (tabletas)

• Metformina 500 mg (tabletas)

• Amlodipina 5 mg (tabletas)

• Ibuprofeno (tabletas)

• Paracetamol / Acetaminofén 500 mg (tabletas)

• Budesonida (inhalador o solución para nebulización)

• Salbutamol (inhalador o solución para nebulización)

• Desloratadina (tabletas)

• Loratadina (tabletas)

• Prednisona (tabletas)

Soluciones parenterales

• Solución salina 0.9 % (500 ml)

• Ringer lactato

• Dextrosa 5 %

• Solución 0.45 % + Dextrosa

• Sueros de rehidratación oral

Antibióticos

• Ceftriaxona 1 g (ampolla)

• Cefepime 1 g (ampolla)

Analgésicos y antiinflamatorios

• Ketoprofeno (ampolla o tableta)

• Ketorolaco (ampolla o tableta)

• Dipirona (ampolla o tableta)

• Paracetamol / Acetaminofén (tabletas)

• Ibuprofeno (tabletas)

Antieméticos

• Metoclopramida (ampolla o tableta)

• Ondansetrón (ampolla)

Medicamentos para emergencias

• Adrenalina (ampolla)

• Ácido tranexámico (ampolla)

Oftalmología y uso tópico

• Lágrimas artificiales

• Todex (colirio)

Material quirúrgico

• Suturas de Nylon 3-0

• Suturas de Nylon 4-0