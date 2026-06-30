Cazadores de utopías imposibles: el libro de Gustavo Alfaro que anticipó la histórica hazaña de Paraguay

La histórica clasificación de Paraguay tras eliminar a Alemania en los penales por el Mundial 2026 volvió a poner en el centro de la escena una frase que desde hace años acompaña a Gustavo Alfaro: "Cazadores de utopías imposibles".

El concepto, que nació durante su ciclo al frente de Ecuador, terminó convirtiéndose en un libro y hoy parece haber anticipado el éxito del entrenador argentino con la selección guaraní.

La obra, titulada "Cazadores de utopías imposibles: El camino de Ecuador a Qatar 2022", fue publicada por Editorial Planeta en septiembre de 2022 y reúne las experiencias de Alfaro durante las Eliminatorias Sudamericanas que terminaron con la clasificación ecuatoriana al Mundial de Qatar luego de ocho años de ausencia.

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El título del libro surgió de una emotiva declaración que el entrenador pronunció el 20 de marzo de 2022, cuando Ecuador aseguró matemáticamente su boleto mundialista.

"Nadie creía en Ecuador y hoy Ecuador está de pie… fueron cazadores de utopías imposibles", dijo entonces el DT.

La frase trascendió rápidamente el ámbito deportivo y se transformó en una verdadera filosofía de trabajo para el técnico nacido en Rafaela, que años más tarde volvió a repetir una gesta similar al clasificar a Paraguay a un Mundial después de 16 años de ausencia y conducir al seleccionado hasta una histórica victoria ante Alemania.

El libro fue concebido inicialmente con 18 capítulos, uno por cada partido de las Eliminatorias, aunque finalmente se extendió a 26 debido a la cantidad de experiencias y situaciones vividas por el cuerpo técnico y el plantel.

Una bitácora de liderazgo y superación

La publicación funciona como un diario íntimo de Alfaro. En sus páginas aparecen las estrategias futbolísticas, las charlas en el vestuario, los discursos motivacionales y el trabajo psicológico realizado para convencer a un grupo de futbolistas jóvenes de que el objetivo mundialista era posible.

El eje central del relato es la construcción de una mentalidad competitiva capaz de desafiar los pronósticos. Para Alfaro, las "utopías imposibles" son aquellos objetivos que parecen inalcanzables hasta que alguien se anima a perseguirlos con convicción.

El entrenador también profundiza en su método de liderazgo, basado en la planificación, la exigencia personal y la capacidad de transmitir confianza a sus dirigidos. El libro expone, además, los momentos de mayor tensión que atravesó Ecuador, incluidas las polémicas mediáticas y el caso de Byron Castillo.

La consagración definitiva de la frase llegó este lunes, cuando Paraguay eliminó a Alemania por penales en el Mundial 2026 después de resistir durante 120 minutos ante un rival que dominó ampliamente las estadísticas del encuentro. La victoria guaraní reavivó en las redes sociales el concepto de los "cazadores de utopías imposibles", convertido ya en un símbolo de los equipos de Alfaro.

A cuatro años de su publicación, el libro terminó adquiriendo un carácter casi profético. Lo que nació como el relato de una clasificación histórica de Ecuador se transformó, con el correr del tiempo, en la mejor definición posible de la carrera de Gustavo Alfaro: un entrenador especializado en convencer a sus equipos de que los imposibles también pueden hacerse realidad.