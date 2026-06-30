Impro Delivery realizará una función solidaria por Feli, un niño con parálisis cerebral

Este domingo 5 de julio, el elenco de Impro Delivery realizará una función solidaria de improvisación teatral con el objetivo de recaudar fondos para que Felipe Castelli, un niño de 12 años con parálisis cerebral, pueda viajar a México, para realizar un tratamiento que podría mejorar significativamente su calidad de vida.

El espectáculo, denominado "Impro x Feli", comenzará a las 17 en el teatro El Tablado (Chiclana 453) y reunirá a algunos de los referentes de la improvisación bahiense. Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000 y las reservas pueden realizarse por WhatsApp al 291 468-3359.

La función forma parte de la campaña que impulsa la familia de Feli para reunir unos 60.000 dólares, monto necesario para cubrir el tratamiento, los pasajes y la estadía durante un mes en Monterrey.

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Feli vive en silla de ruedas y desde que tenía apenas dos meses realiza terapias a diario a raíz de una parálisis cerebral ocasionada por una falta de oxígeno al nacer. Kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología y equinoterapia forman parte de una rutina que sostiene desde hace años, a la que también se sumaron tratamientos intensivos en el Sanatorio FLENI de Escobar.

Actualmente necesita asistencia para todas las actividades de la vida diaria. Asiste a la escuela con acompañantes terapéuticos y, si bien cognitivamente no presenta dificultades, la falta de tonicidad muscular afecta especialmente su habla.

La posibilidad de acceder al tratamiento en México apareció hace casi dos años, cuando una familia de Huanguelén les contó su experiencia con esta terapia destinada a niños con parálisis cerebral.

"Muchos de los niños que se han sometido a este tratamiento han podido percibir mejoras en su calidad de vida", contó Analía, la mamá de Feli, en diálogo con La Nueva.

El tratamiento consiste en 28 jornadas consecutivas de sesiones dentro de un resonador que emite radiofrecuencias con el objetivo de favorecer nuevas conexiones neuronales. La terapia tomó notoriedad internacional tras inspirar la película de Netflix Los dos hemisferios de Lucca.

La familia sueña con que esta experiencia pueda ayudar a Feli a mejorar el habla, la motricidad y su autonomía.

Quienes no puedan asistir al espectáculo también pueden colaborar mediante una transferencia al alias felicastelli.mexico (titular: Juan Facundo Castelli).