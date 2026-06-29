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Calculan que unos 59.000 edificios resultaron dañados o destruidos por los terremotos en Venezuela

La NASA publicó una primera evaluación experimental rápida con datos radar del satélite Sentinel-1.

NA

La NASA publicó una primera evaluación experimental rápida que sugiere que el doble terremoto ocurrido en Venezuela el 24 de junio podría haber dejado aproximadamente 58.870 edificios dañados o destruidos en la región afectada, según análisis preliminares basados en imágenes satelitales.

El informe se elaboró con datos radar del satélite Sentinel-1, del programa europeo Copernicus, y la propia NASA advirtió que se trata de un producto preliminar elaborado a los pocos días del suceso y aún no ha sido validado, informó CNN y consignó la Agencia Noticias Argentinas.

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Los expertos del Sistema de Coordinación de Respuesta ante Desastres de la NASA analizaron dos conjuntos de imágenes radar posteriores al evento y las compararon con series de referencia del año previo para producir un mapa único de daños. El primer conjunto corresponde al 24 de junio a las 22:50 GMT y cubre la zona occidental cercana al epicentro (alrededor de San Felipe y Yumare). El segundo corresponde al 25 de junio a las 10:16 GMT e incluye el área metropolitana de Caracas, con sectores como Petare y Antímano.

Según los datos, la estimación de 58.870 edificios afectados se basa en la imagen tomada por el satélite el 25 de junio de 2026 (10:16 horas GMT). La NASA indicó además que su sistema se ha activado para prestar apoyo y que publicará mapas y productos de datos adicionales a medida que estén disponibles.

Paralelamente, la Agencia Espacial Europea (ESA) también está utilizando datos del Sentinel-1 para generar mapas, entre ellos uno de la deformación del terreno producido por el doble sismo. Ese mapa es un interferograma que compara datos del Sentinel-1 del 18 de junio (antes de los terremotos) y del 25 de junio (un día después), y permite detectar desplazamientos del terreno con precisión milimétrica.

Las imágenes muestran la zona afectada extendiéndose desde Caracas hasta Puerto Cabello, a unos 210 kilómetros al oeste de la capital. El doble terremoto tuvo epicentro cerca de San Felipe y Yumare: un temblor preliminar de magnitud 7,2 y el sismo principal de magnitud 7,5, con fuertes sacudidas a lo largo de la costa central y en el área metropolitana de Caracas, recordó el Sistema de Información Geográfica Earthdata (EGIS) de la NASA. (NA)

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