Calculan que unos 59.000 edificios resultaron dañados o destruidos por los terremotos en Venezuela

La NASA publicó una primera evaluación experimental rápida que sugiere que el doble terremoto ocurrido en Venezuela el 24 de junio podría haber dejado aproximadamente 58.870 edificios dañados o destruidos en la región afectada, según análisis preliminares basados en imágenes satelitales.

El informe se elaboró con datos radar del satélite Sentinel-1, del programa europeo Copernicus, y la propia NASA advirtió que se trata de un producto preliminar elaborado a los pocos días del suceso y aún no ha sido validado, informó CNN y consignó la Agencia Noticias Argentinas.

Los expertos del Sistema de Coordinación de Respuesta ante Desastres de la NASA analizaron dos conjuntos de imágenes radar posteriores al evento y las compararon con series de referencia del año previo para producir un mapa único de daños. El primer conjunto corresponde al 24 de junio a las 22:50 GMT y cubre la zona occidental cercana al epicentro (alrededor de San Felipe y Yumare). El segundo corresponde al 25 de junio a las 10:16 GMT e incluye el área metropolitana de Caracas, con sectores como Petare y Antímano.

Según los datos, la estimación de 58.870 edificios afectados se basa en la imagen tomada por el satélite el 25 de junio de 2026 (10:16 horas GMT). La NASA indicó además que su sistema se ha activado para prestar apoyo y que publicará mapas y productos de datos adicionales a medida que estén disponibles.

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Paralelamente, la Agencia Espacial Europea (ESA) también está utilizando datos del Sentinel-1 para generar mapas, entre ellos uno de la deformación del terreno producido por el doble sismo. Ese mapa es un interferograma que compara datos del Sentinel-1 del 18 de junio (antes de los terremotos) y del 25 de junio (un día después), y permite detectar desplazamientos del terreno con precisión milimétrica.

Las imágenes muestran la zona afectada extendiéndose desde Caracas hasta Puerto Cabello, a unos 210 kilómetros al oeste de la capital. El doble terremoto tuvo epicentro cerca de San Felipe y Yumare: un temblor preliminar de magnitud 7,2 y el sismo principal de magnitud 7,5, con fuertes sacudidas a lo largo de la costa central y en el área metropolitana de Caracas, recordó el Sistema de Información Geográfica Earthdata (EGIS) de la NASA. (NA)