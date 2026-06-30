Un sector de Pedro Pico se quedará sin agua este miércoles por trabajos en la red

ABSA informó que mañana, miércoles 1° de julio, se llevarán a cabo trabajos en la red de agua en 25 de Mayo en su intersección con Thompson y Darregueira, lo que provocará la interrupción del suministro en un sector de la ciudad.

Las tareas forman parte de la obra de recambio de cañerías que ejecuta la Dirección Provincial de Agua y Cloacas y afectarán el servicio en el cuadrante comprendido por Brown, Montevideo, Chile y Undiano.

Ante esta situación, la empresa recomendó a los vecinos realizar una reserva de agua y utilizarla únicamente para consumo e higiene personal, evitando actividades no esenciales hasta que el servicio quede normalizado.

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Además, recordó que, ante inconvenientes, los usuarios pueden comunicarse con la línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272 o realizar consultas a través de sus redes sociales en Facebook y Telegram.