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SUTEBA adhiere al paro del Frente de Unidad Docente Bonaerense

Desde el gremio informaron que no forma parte del plan de lucha con participación de las bases y piden a SUTEBA provincia una convocatoria a asamblea de delegados.

Foto Archivo La Nueva

SUTEBA Bahía Blanca adhiere este martes 30 de junio a la medida de fuerza convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense.

La medida no forma parte del plan de lucha con participación de las bases, pero adhieren al paro y piden a SUTEBA Provincia que convoque a asambleas y/o plenario de delegados con mandato.

A su vez, anunciaron la reunión del día miércoles 1 de Julio de delegados locales y el Plenario Provincial de Delegados con mandato del día viernes 3 de Julio.

Dentro de las demandas del sindicato bahiense se encuentran los siguientes pedidos:

  • . Urgente convocatoria a paritarias por aumento salarial
  • . Basta de violencia en las escuelas
  • . No a la reforma laboral
  • . No al desfinanciamiento de la escuela Técnica
  • . No a la reforma previsional
  • . Por un correcto funcionamiento de Ioma.

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