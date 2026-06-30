SUTEBA adhiere al paro del Frente de Unidad Docente Bonaerense
Desde el gremio informaron que no forma parte del plan de lucha con participación de las bases y piden a SUTEBA provincia una convocatoria a asamblea de delegados.
SUTEBA Bahía Blanca adhiere este martes 30 de junio a la medida de fuerza convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense.
La medida no forma parte del plan de lucha con participación de las bases, pero adhieren al paro y piden a SUTEBA Provincia que convoque a asambleas y/o plenario de delegados con mandato.
A su vez, anunciaron la reunión del día miércoles 1 de Julio de delegados locales y el Plenario Provincial de Delegados con mandato del día viernes 3 de Julio.
Dentro de las demandas del sindicato bahiense se encuentran los siguientes pedidos:
- . Urgente convocatoria a paritarias por aumento salarial
- . Basta de violencia en las escuelas
- . No a la reforma laboral
- . No al desfinanciamiento de la escuela Técnica
- . No a la reforma previsional
- . Por un correcto funcionamiento de Ioma.