SUTEBA adhiere al paro del Frente de Unidad Docente Bonaerense

SUTEBA Bahía Blanca adhiere este martes 30 de junio a la medida de fuerza convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense.

La medida no forma parte del plan de lucha con participación de las bases, pero adhieren al paro y piden a SUTEBA Provincia que convoque a asambleas y/o plenario de delegados con mandato.

A su vez, anunciaron la reunión del día miércoles 1 de Julio de delegados locales y el Plenario Provincial de Delegados con mandato del día viernes 3 de Julio.

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Dentro de las demandas del sindicato bahiense se encuentran los siguientes pedidos: