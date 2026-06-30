Una eliminación que trascendió las páginas deportivas: "Solo una Alemania próspera merece la pena vivir en ella"

La eliminación volvió a golpear a la selección alemana, que atraviesa una etapa complicada en los últimos Mundiales. En Rusia 2018 y en Qatar 2022 quedó fuera en la fase de grupos y ahora, en 2026, se despedió en los dieciseisavos de final, en una dramática definición que le dio el pase a Paraguay.

Por primera vez en toda la historia de los Mundiales, la Mannschaft cayó derrotada en una tanda de penales, quebrando una racha histórica de efectividad en este tipo de definiciones.

Esta sucesión de eliminaciones y particularmente la de ayer frente a Paraguay, provocó un fuerte impacto mediático entre los propios medios alemanes, que no sacaron a relucir toda su bronca contra el equipo.

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"La noche de la vergüenza"

El diario Bild, uno de los de mayor circulación y peso político en todo el país, no anduvo con rodeos y tituló de forma categórica en su portada digital: “Esto ocurrió en la noche de la vergüenza”. En las columnas de análisis del mismo medio, el periodista Alejandro Röhling destrozó el rendimiento del plantel comandado por Julian Nagelsmann y habló abiertamente de “la humillante derrota de Alemania en la tanda de penaltis contra Paraguay”.

Por su parte, Kicker, el medio deportivo de referencia en Alemania, enfocó su relato crítico en el desenlace técnico desde los doce pasos bajo el título “Tres fallos fatales”, haciendo alusión directa a las ejecuciones erradas que le dieron el triunfo a los sudamericanos, entre ellas el tiro definitivo malogrado por el defensor Jonathan Tah. El portal deportivo abrió el debate interno de la federación con preguntas punzantes: “Penalti de la DFB: ¿quién lo lanzó y por qué? ¿Y quién no quiso hacerlo?”.

El futuro de Julian Nagelsmann y el fantasma de los últimos Mundiales

El golpe reactivó de inmediato las dudas sobre el proyecto futbolístico a largo plazo de la selección alemana, trazando paralelismos inevitables con las frustraciones sufridas en Rusia 2018 y Qatar 2022. En este contexto, el diario Tagesspiegel de Berlín abrió una fuerte encuesta editorial bajo la premisa de si Julian Nagelsmann debería permanecer en su cargo a pesar del decepcionante rendimiento del equipo en la Copa del Mundo 2026.

En su análisis técnico, el matutino berlinés remarcó que, al igual que en las ediciones anteriores del torneo, el seleccionado quedó eliminado prematuramente de la competencia. Para el medio periodístico, este desenlace deja en una posición muy delicada al director técnico, quien se expuso a severos riesgos tácticos debido a muchas de sus decisiones en el armado del plantel y los partidos.

La dura derrota trascendió las páginas deportivas para convertirse en un tema de debate social en el país europeo.

Con una mirada mucho más sombría y sociológica sobre el fracaso, el reconocido diario Die Welt de Berlín tituló con dureza en sus plataformas digitales que "solo una Alemania próspera merece la pena vivir en ella", reflejando el profundo impacto anímico que la eliminación causó en la población.

"La mayor sorpresa del torneo"

La onda expansiva del triunfo paraguayo cruzó las fronteras de Alemania y repercutió con fuerza en las principales capitales de Europa.

En Gran Bretaña, el prestigioso periódico inglés Daily Mail no dudó en calificar el resultado del partido como “la mayor sorpresa del torneo hasta el momento”.

El análisis británico: “¡Alemania queda eliminada del Mundial! Y Paraguay protagoniza la gran sorpresa del torneo al alcanzar los octavos de final", analizó el medio de Londres, destacando el hito histórico del conjunto guaraní y la debacle de una potencia que no logra recuperar su mística internacional.