El caso de la nutria: qué buscan con la apertura de los teléfonos de los acusados

Santiago Garrido, secretario de la Fiscalía General Bahía Blanca, confirmó que no descartan nuevas imputaciones, por encubrimiento, en el caso de la nutria, que ya tiene a dos jóvenes procesados como autores del grave ataque.

El funcionario, que a su vez encabeza el equipo de lucha contra el maltrato animal, confirmó que hoy intentarán abrir los celulares de Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, los estudiantes de Huanguelén que mataron a golpes al coipo en nuestra ciudad, a principios de este mes, y filmaron la acción.

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"Vamos a abrir el contenido de los celulares secuestrados con la esperanza de poder encontrar la información que estamos buscando. Si está borrada, someteremos a los equipos al UFED (Universal Forensic Extraction Device). Demorará un poco más pero esta semana tendremos los datos", explicó Garrido en declaraciones a LU2.

"Queremos juntar elementos de prueba para fortalecer la acusación. La secuencia que esperábamos encontrar en la parte previa o posterior, de otros videos, sería para sostener las declaraciones testimoniales de quienes estuvieron desde el inicio del acto hasta la parte final. Nos da el grado de participación de cada uno de los imputados", amplió el secretario.

En esa misma línea aclaró que también buscan información o datos sobre otros posibles imputados por el delito de encubrimiento.

"Buscamos mensajes con terceras personas que fueron las que concurrieron ese sábado a la mañana para llevarse el cuerpo del coipo, momentos antes de que llegue la Policía Ecológica para trasladar el cuerpo y hacer la autopsia", dijo.

Garrido destacó que, de manera paralela a esta investigación, corre otra causa por amenazas, ante la UFIJ Nº 9, en la cual Bravo y Santerre figuran como víctimas.

"Una gran oportunidad"

"Todo esto generó una gran oportunidad para que los representantes de la sociedad bahiense, el Concejo Deliberante, sancionen una ordenanza que busque proteger y sancionar a nivel de falta municipal muchas conductas, con efecto preventivo, ayudando a la tarea del Ministerio Público Fiscal a la hora de sancionar los delitos.

"Hay algo que es positivo, el hecho de haber puesto en la agenda de discusión pública los casos de maltrato animal de manera tan fuerte, ha hecho que los representantes políticos quieran mejorar la situación en Bahía Blanca", sostuvo.

Y aclaró que la pena exigua que marca la ley de maltrato animal (un año de prisión como máximo) tiene que ver con que se trata de una normativa con más de 70 años de vigencia.

"Mucha gente está indignada con respecto a la poca pena que corresponde aplicarle a los imputados, pero eso es un tema del Congreso de la Nación, con una ley que está vigente hace 72 años y que tiene una pena muy pequeña, de 15 días a un año. La ley fue pionera pero pasó mucho tiempo y la concepción cambió. La sociedad, y particularmente la bahiense, tiene muy arraigado el concepto de la familia multiespecie y considera que estos hechos merecen una mayor sanción", cerró Garrido.