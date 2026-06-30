La Unión Industrial y la CGT impulsan una agenda para capacitar mano de obra local ante nuevas inversiones

La Unión Industrial de Bahía Blanca y la Confederación General del Trabajo (CGT) acordaron avanzar en una estrategia conjunta de capacitación y desarrollo de perfiles laborales para responder a la demanda que generarán las nuevas inversiones proyectadas para Bahía Blanca y la región.

La mesa de trabajo se realizó en la sede de la Unión Industrial, en Brown 460, y contó con la participación del presidente de la entidad, Gustavo Elías, el director ejecutivo, Ricardo Rabbione y la directora especializada en generación de empleo, Alejandra Beligoy. En representación de la CGT participaron Carlos Boer (UOCRA), Roberto Arcángel (Camioneros) y Raúl Oviedo (Empleados de Comercio).

Durante el encuentro, ambas instituciones coincidieron en la necesidad de anticiparse a los desafíos que traerá el nuevo escenario productivo. Para ello, acordaron realizar un relevamiento de los perfiles laborales disponibles en Bahía Blanca y la región, con el objetivo de identificar las futuras demandas de las empresas y diseñar programas de capacitación específicos.

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Por otra parte, se planteó abordar este proceso con una visión regional, integrando a toda la Sexta Sección Electoral y entendiendo que el impacto de las inversiones y el desarrollo productivo trasciende los límites de la ciudad.

Desde la Unión Industrial y la CGT destacaron que el trabajo articulado entre el sector empresario y el sindical busca priorizar la mano de obra local, generar empleo genuino y acompañar un crecimiento sostenible que se traduzca en más oportunidades para los habitantes de Bahía Blanca y toda la región.