Mario Pergolini recordó cuando Ernestina Pais condujo “CQC” y le hizo un emotivo homenaje

Mario Pergolini aprovechó el inicio de Otro día perdido (eltrece) para dedicarle un sentido homenaje a Ernestina Pais, quien murió el viernes luego de que el auto que manejaba fuera embestido por un tren en San Isidro.

El conductor recordó este lunes el paso de la periodista por CQC y mostró una foto de la etapa en la que ella estuvo al frente del ciclo.

Cabe destacar que Ernestina fue la primera y única mujer que condujo el programa cuando Mario decidió irse en 2009. Incluso, en ese momento habían circulado rumores de un supuesto conflicto entre ellos.

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“No quiero dejarlo pasar. Saben lo que ha sucedido con Ernestina Pais este viernes, la verdad que algo increíble, inesperado”, expresó Pergolini al comenzar su programa.

Luego destacó: “La verdad que mucha de la gente que trabaja actualmente acá con nosotros en Otro Día Perdido, ha trabajado con ella en Caiga Quien Caiga, cuando me sucedió a mí”.

En ese momento, en la pantalla del estudio aparecía una imagen de Ernestina durante su paso por el histórico programa y Mario se mostró emocionado al señalar la postal.

“Esa foto es de la época que ella hizo Caiga quien caiga”, expresó Pergolini antes de dedicarle unas emotivas palabras a su colega.

“La queremos recordar porque es una mujer muy querida, una persona que no conozco a nadie que haya hablado mal de ella, que siempre tenía una sonrisa, más allá de todas las cosas que han sucedido”, aseguró.

Para cerrar el homenaje, Pergolini expresó: “Así que nuestro respeto, nuestro cariño y nuestro recuerdo a Ernestina Pais... Así empezamos”. Tras sus palabras, todo el estudio la despidió con un fuerte aplauso.

El homenaje de Pergolini llamó la atención porque llegó en medio del debate que se generó en las redes sociales sobre el paso de Ernestina Pais por CQC.

Antes de estas palabras que le dedicó en Otro día perdido (eltrece), el periodista había hablado al aire de No preguntes por Rusia (Vorterix).

“Una mujer querida. Aun en momentos de desgracia, todo el mundo queriendo que salga. Una pena la verdad. Un cariño al hijo, a la gente que la quería. Es tremendo”, había dicho él.

Las palabras de Mario generaron repercusión en las redes sociales por los rumores que habían trascendido hace unos años sobre un supuesto conflicto entre ellos.

En distintas entrevistas, Ernestina también había hablado de esa etapa y siempre se mostró respetuosa con Pergolini. “Yo me fui aplaudida de ese programa porque para ellos fue seguir con el laburo”, había dicho al recordar su experiencia.

Además, había dejado en claro la admiración que sentía por el creador del formato: “Mario para él había cumplido un ciclo, nadie lo hizo como él. Yo lo admiraba y tomar ese lugar fue un honor”, había asegurado. (TN)