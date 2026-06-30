Video: cómo es la sorpresiva aparición de Messi en la promo de la nueva película de Spider-Man
El astro argentino protagoniza la promoción de la nueva película del Hombre Araña.
Leo Messi sorprendió a todos al ser el nuevo protagonista de la promoción de "Spider-Man: Un nuevo día", la cuarta entrega de la historia del Hombre Araña interpretado por el actor británico Tom Holland.
El clip que difundió la cuenta oficial de Spider-Man reúne un total de 225 mil me gustas a tan solo una hora de su publicación.
En la promo aparece un Peter Parker desayunando en su lugar de confianza, cuando entra un Leo Messi buscando a Hombre Araña a través de una publicación. Ante la emoción del joven newyorkino, le pide que espere para luego aparecer con su traje de superhéroe.
Con un Messi monosilábico, Spider-Man le pregunta si tiene miedo a las alturas para luego llevarlo a recorrer los edificios de Nueva York entre telarañas.
Esta interacción promocional no es la primera de Tom Holland con un argentino; más bien se suma a su comentada entrevista en la que confiesa su fanatismo por Julián Álvarez. Además, menciona que sería un gran candidato para interpretar a Spider-Man.
“¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”, lanzó el actor al medio DAZN. (NA)