Murió el músico Daniel Melingo, exintegrante de Los Abuelos de la Nada y cofundador de Los Twist

Murió Daniel Melingo a los 68 años. El músico clave del rock nacional que, desde hace algunos años se volcó al mundo del tango, se encontraba en plena actividad musical y pronto a lanzar un nuevo disco.

Por el momento, no se conocen las causas de muerte pero se informó que fue encontrado en el interior de su casa por uno de sus hijos.

El multiinstrumentista es conocido por haber sido uno de los fundadores de Los Twist, banda que formó junto a Pipo Cipolatti a principios de los ‘80 y fue parte de los primeros tres discos del grupo: "La dicha en movimiento" (1983), "Cachetazo al vicio" (1984) y "La máquina del tiempo" (1985).

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Previamente, también había sido músico sesionista de Milton Nascimento y formó parte de Los Abuelos de la Nada, con quienes también grabó los exitosos álbumes "Los Abuelos de la Nada" (1982), "Vasos y besos" (1983), "Himno de mi corazón" y "Los Abuelos en el Ópera" (1985).

Uno de los puntos más consagratorios de su carrera llegó al ser parte de la banda de Charly García y participó en la grabación del emblemático disco "Piano Bar" (1984).

Melingo estaba listo para lanzar el disco "Tangos bajos (Rework"), el cual iba a presentar el próximo 21 de septiembre en el Teatro Coliseo acompañado por una orquesta, por lo cual se encontraba ofreciendo entrevistas y en plena preparación del concierto.

"Tangos bajos (Rework)" cuenta con la participación de grandes artistas invitados: Pity Álvarez, Fito Páez, Andrés Calamaro, Malandro, Juli Laso, Maxi Prietto, entre otros.

“Desde 2019 vengo desarrollando una idea. La fui compilando en un álbum que va a salir en septiembre, justo antes del concierto. Y también, desde lo técnico y lo musical, vengo desarrollando la idea de una orquesta típica”, dijo Melingo días atrás en diálogo con el portal Indie Hoy.