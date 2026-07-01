L.N. Alem pone hoy a la venta entradas para el partido de mañana ante Napostá

Mucho color hubo en el Lacunza el lunes. Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

La serie semifinal entre Napostá y Leandro N. Alem tendrá su definición mañana jueves, a las 21, en el Antonio Palma, surgiendo el finalista que enfrentará al ya clasificado Bahiense del Norte.

El partido corresponde a la Liga Bahiense de Básqutbol Oro, "Rubén Fillottrani".

El marco que se vivió el lunes en el Daniel Lacunza en el segundo partido y lo que transmitió un juego que se resolvió en tiempo suplementario, 97 a 92 (86-86) a favor del local, aumentó el interés por la serie que había empezado con dominio de Napostá.

En consecuencia, la dirigencia verdirroja pondrá a la venta entradas anticipadas hoy, de 18 a 21, en la secretaría del club.

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Es que raíz de la expectativa que se generó por la definición, probablemente la capacidad del Antonio Palma se complete previo al inicio del partido.

De todos modos, la dirigencia de Napostá comunicó que expenderá boletos en la misma entrada, como lo hace habitualmente, sin vender anticipadamente.

En el primer juego Napostá se impuso 80 a 63 y en la revancha Alem le cortó el invicto de visitante a Napo, en un final cargado de tensión y dentro de un clima de fiesta.

La final entre Bahiense y el ganador de esta serie comenzará el lunes, en cancha neutral.