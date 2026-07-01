Falleció José Omar Trillini, figura histórica de LU2

José Omar Trillini, figura emblemática de LU2 Radio Bahía Blanca y FM Ciudad, falleció esta madrugada a los 85 años.

"Titi" Trillini cumplió una gran trayectoria en esta empresa y es uno de los grandes símbolos de una época. Inició su carrera el 1 de marzo de 1964 en el área de cobranzas, luego pasó a la administración de la emisora y, más tarde, cumplió funciones como productor de ventas. Posteriormente, en 1976 accedió a la gerencia general, puesto en el que se mantuvo hasta su retiro en 2006.

De carácter afable y sereno, siempre abierto al diálogo y con una notable capacidad para agilizar gestiones y resolver conflictos, el aporte de Trillini fue clave para consolidar el liderazgo de este medio a nivel bonaerense.

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"Titi" (derecha) recibiendo una distinción de las agencias de publicidad.

Hoy, en el programa Panorama, otro histórico de la radio como Juan Carlos Meschini recordaba que "Titi" fue clave para que LU2 alcanzara sus momentos de mayor esplendor de las últimas décadas.

Meschini recordó, por ejemplo, el armado de un equipo de periodistas del interior para transmitir los partidos del Mundial de 1978, realizado en nuestro país, con Rafael Emilio Santiago como comentarista estrella. Tanto en ese caso como en muchos otros, Trillini mostró su capacidad para que este medio fuera pionero a nivel nacional.

La última despedida se realizará hoy en la casa velatoria de Mitre al 400, de 17 a 22, y mañana de 8 a 11.