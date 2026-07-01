Un hombre fue detenido por retener a su pareja, quemarla y amenazarla de muerte

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en la madrugada de este miércoles a un hombre que estaba reteniendo a su pareja en el domicilio en contra de su voluntad y realizándole diversas amenazas y daños físicos.

Un llamado al 911 advirtió a las fuerzas de seguridad que se dirigieron a un domicilio de calle Colorado del Monte al 2600, al llegar al domicilio, los efectivos constataron que el hombre mantenía privada de su libertad a su pareja, impidiéndole abandonar la vivienda, la cual, había sido rociada con combustible.

Según las actuaciones, en presencia del personal policial el agresor lesionó a la mujer utilizando una cuchilla, provocándole cortes superficiales en el mentón y quemaduras en una muñeca con un cigarrillo. Asimismo, mientras esgrimía el arma blanca, la amenazó de muerte.

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Los efectivos actuaron inmediatamente, redujeron al agresor luego de un forcejeo, logrando poner a resguardo a la víctima. Posteriormente se solicitó asistencia médica para su evaluación.

El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Si sufrís de violencia de género o sabés de alguien que esté pasando por esto comunícate a la línea 144 que brinda atención telefónica durante las 24 horas, los 365 días del año. Es gratuita y confidencial.