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Un hombre fue detenido por retener a su pareja, quemarla y amenazarla de muerte

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en Colorado del Monte al 2600.

El detenido en la dependencia policíal

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en la madrugada de este miércoles a un hombre que estaba reteniendo a su pareja en el domicilio en contra de su voluntad y realizándole diversas amenazas y daños físicos.

Un llamado al 911 advirtió a las fuerzas de seguridad que se dirigieron a un domicilio de calle Colorado del Monte al 2600, al llegar al domicilio, los efectivos constataron que el hombre mantenía privada de su libertad a su pareja, impidiéndole abandonar la vivienda, la cual, había sido rociada con combustible.

Según las actuaciones, en presencia del personal policial el agresor lesionó a la mujer utilizando una cuchilla, provocándole cortes superficiales en el mentón y quemaduras en una muñeca con un cigarrillo. Asimismo, mientras esgrimía el arma blanca, la amenazó de muerte.

Los efectivos actuaron inmediatamente, redujeron al agresor luego de un forcejeo, logrando poner a resguardo a la víctima. Posteriormente se solicitó asistencia médica para su evaluación.
El aprehendido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Si sufrís de violencia de género o sabés de alguien que esté pasando por esto comunícate a la línea 144 que brinda atención telefónica durante las 24 horas, los 365 días del año. Es gratuita y confidencial.

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