Bielsa se despidió de Uruguay y habló sobre su relación con los jugadores

El entrenador de la Selección de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa, dio una conferencia de prensa para explicar su salida del representativo rioplatense, al afirmar que “decepcionaron” a los simpatizantes por una “inexplicable” eliminación en fase de grupos del Mundial 2026.

El DT de 70 años asumió la culpa de una caótica eliminación, agradeció el apoyo recibido por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y remarcó que los jugadores “no hicieron nada que haya impedido poder conducirlos”, mientras que también destacó el apoyo del público hasta antes del inicio de la Copa del Mundo.

El seleccionado uruguayo sumó apenas dos puntos en su participación por el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, por lo que quedó eliminado como el peor tercero en un grupo que compartió con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Marcelo Bielsa calificó también a su despedida de “dolorosa”, ya que se había hecho grandes ilusiones en su tercera participación en una cita mundialista.

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“Es una frustración muy grande, porque era totalmente imprevisto”, comenzó a desgranar el exentrenador del Leeds inglés, que declaró que se trata de una caída “que nadie puede admitir, aceptar o soportar, por más sincera que sea la explicación”.

Sobre su propia responsabilidad en la caída en fase de grupos, la segunda vez que le pasa tras no haber superado la primera fase con Argentina en el Mundial de Corea-Japón 2002, el DT afirmó que es “muy clara” ya que no puede “justificar la posición final” obtenida y admitió no haber podido gestionar los recursos con los que contaba, a pesar de que hicieron “lo máximo”, tanto él como sus compañeros de trabajo y los futbolistas.

Luego de aclarar que mantiene la “convicción” de que el resultado no se habría modificado en caso de que el entrenador “hubiera optado por caminos diferentes” a los que optó, Bielsa volvió a destacar, como lo hizo en la conferencia de prensa posterior a la derrota con España, que su seleccionado mereció sumar siete puntos, al preferir quedarse con los resultados hipotéticos en su “interpretación de la realidad”.

Para reafirmar su postura, el director técnico campeón de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 se basó en las estadísticas. “Generamos cinco veces más peligro que Arabia Saudita, el 50% más que Cabo Verde y la misma cantidad de situaciones que España”, recalcó el DT, que prefirió decir que “no evalúa” si su equipo fue efectivo o si los goles recibidos eran evitables, ya que esa es “la naturaleza del juego”, para luego sentenciar: “no hay un análisis serio que no nos sitúe ganando a Arabia Saudita y Cabo Verde y empatando con España”.

Por último, Bielsa negó haber tenido choques con los integrantes del plantel, que le pidieron que recorte las charlas grupales e individuales que mantenía con ellos, y habló puntualmente sobre el arquero Fernando Muslera y el volante Federico Valverde, capitán de la Selección.

Sobre el guardameta de Estudiantes, Marcelo Bielsa destacó su “grandeza y generosidad” al pedir el cambio, ya que “estaba golpeado por el error cometido” en el gol de España y tenía su ánimo afectado, aclarando también que no jugó el encuentro mencionado con un cuadro febril, y del mediocampista del Real Madrid aseguró no haber tenido problemas y valoró su generosidad cuando le comunicó que podía utilizarlo como marcador de punta derecho, a lo que el uruguayo respondió: “en el puesto que usted necesite”.