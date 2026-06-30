El Club Tiro Federal prepara su Campeonato Aniversario en homenaje a Omar Giovannini

La subcomisión de bochas del Club Tiro Federal ya comenzó con los preparativos para una nueva edición de su tradicional Campeonato Aniversario, uno de los eventos más importantes del calendario deportivo de la institución.

En esta oportunidad, el certamen tendrá un significado especial, ya que será en homenaje a Omar Giovannini, en reconocimiento a su trayectoria y su aporte a las bochas, una disciplina con una fuerte historia dentro del club.

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La competencia se desarrollará los días sábado 11 y domingo 12 de este mes, en la modalidad individual, y estará destinada a jugadores de los grupos 2 y 3.

Además, contará con $2.600.000 en premios, lo que anticipa la participación de destacados bochófilos de la ciudad y la región.

La inscripción tendrá un valor de $60.000, mientras que los interesados podrán obtener mayor información y anotarse comunicándose con los organizadores, que son Gastón González (2914065806), Sergio Leobono (2914230766) y Sergio Botta (2916423679).

Desde la organización destacaron que el Campeonato Aniversario no solo buscará ofrecer un torneo de alto nivel competitivo, sino también brindar un merecido reconocimiento a Omar Giovannini, una figura muy apreciada en el ambiente bochófilo, en un fin de semana que combinará deporte, camaradería y homenaje.

El torneo se desarrollará bajo las siguientes condiciones reglamentarias:

-Los participantes jugarán por categorías.

-Los cruces entre jugadores de distintas categorías tendrán un sistema de hándicap de 3 puntos.

-Los partidos se disputarán a 12 tantos, excepto cuando se enfrenten jugadores de distinta categoría, en cuyo caso serán a 15 tantos.

-El certamen se organizará en zonas de cuatro jugadores.

-El club organizador incluirá un jugador local en competencia; en caso de quedar eliminado, será reemplazado por otro representante del club que continúe en el torneo.

-Entre todos los jugadores que no accedan a premios, se realizará un sorteo por el valor de la inscripción.

Reparto de premios

-1° puesto: $1.000.000.

-2° puesto: $600.000.

-3° puesto: $250.000.

-4° puesto: $250.000.

-5° puesto: $125.000.

-6° puesto: $125.000.

-7° puesto: $125.000.

8° puesto: $125.000.