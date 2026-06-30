Violación en "manada": les dieron 7 años de prisión a los siete acusados

La Justicia de Bahía Blanca les impuso hoy una pena de 7 años de prisión a los 7 acusados de tomar parte de una violación en "manada" que se registró hace casi 10 años en la zona de Médanos, en perjuicio de una chica de 17 años.

Todos fueron imputados del delito de abuso sexual con acceso carnal, en los términos del artículo 119, tercer párrafo, del Código Penal, por parte del juez Hugo Adrián De Rosa, del Tribunal en lo Criminal N° 1 de nuestra ciudad.

Los condenados son Alan Ezequiel Ábalos (26), Franco Fabián Apis (28), Erik Dalla Riva (27), Kevin Dalla Riva (29), Fernando Nicolás Queral Herrera (27), Alexis Gaspar Roa (28) y Enzo Gustavo Torres (27).

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Por el mismo hecho también hay otras tres personas que al momento del delito eran menores y serán juzgadas en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Pese al pedido de la acusación en el juicio -encabezada por el fiscal Marcelo Romero Jardín y el abogado querellante, Mauro De Mira- el juez De Rosa no hizo lugar al pedido de inmediata detención de los imputados, al menos hasta que la sentencia adquiera firmeza.

De todas maneras, les ordenó la prohibición de salida del país, así como de todo tipo de contacto con la víctima, ya sea en forma personal o por cualquier otro medio (teléfono, correo electrónico, redes sociales), además de estar impedidos de realizar actos de hostigamiento, intimidación o acercamiento a su persona o los lugares que frecuenta.

El ataque sexual se produjo en medio de una fiesta de cumpleaños que se realizaba en una quinta ubicada sobre la ruta 22, en cercanía de Médanos, la madrugada del 30 de noviembre de 2017.

Juego de cartas y engaño

La víctima asistió a esa propiedad, donde también estaban los acusados quienes, mediante un acuerdo de voluntades, abusaron sexualmente de ella.

Los jóvenes habrían ideado un juego de naipes mediante el cual obligaron a desnudarse a la menor cuando perdió la partida, para luego arrojarse a un estanque de agua.

Una vez que volvió por sus prendas, la engañaron para que ingresara en una habitación, donde finalmente apagaron la luz, cerraron la puerta con llave y la sometieron, pese a los gritos de auxilio de la víctima y el intento de ayudarla de una amiga, que logró cesar la acción una vez que gritó que iba a llamar a la Policía.