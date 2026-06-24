Violación "en manada": la fiscalía pidió 10 años de prisión para los siete acusados

El juicio oral estuvo a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 1 de esta ciudad.

Penas de 10 años de prisión pidió hoy el fiscal Marcelo Romero Jardín contra los siete mayores de edad acusados de violar "en manada" a una chica en la zona de Médanos, hecho que se habría cometido en 2017 cuando la víctima era menor.

El fiscal de delitos sexuales bahiense solicitó estas condenas para Alan Ezequiel Ábalos (26), Franco Fabián Apis (28), Erik Dalla Riva (27), Kevin Dalla Riva (29), Fernando Nicolás Queral Herrera (27), Alexis Gaspar Roa (28) y Enzo Gustavo Torres (27).

El abogado Mauro de Mira, que asesora a la víctima, requirió 12 años de cárcel para los causantes y los defensores Álvaro Coleffi y Marcelo Ciccola reclamaron la absolución de sus clientes.

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En su alegato de cierre del juicio oral dirigido por el Tribunal en lo Criminal Nº 1, el fiscal Romero Jardín sostuvo que los imputados son "coautores funcionales" del delito de abuso sexual con acceso carnal o, alternativamente, de abuso sexual gravemente ultrajante.

La fiscalía plantea que si bien dos de los procesados habrían violado a la joven que en ese momento tenía 17 años, "todos" los enjuiciados contribuyeron para que el abuso sexual se materialice.

Según el representante del Ministerio Público Fiscal, la totalidad de los acusados además actuó con "violencia o mediante intimidación" al encerrar a la damnificada en una habitación oscura, rodearla y amenazarla.

"Todos los imputados eran conscientes de lo que sucedía en ese cuarto y pretendían el resultado buscado y planificado antes", indicó el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 14.

"El accionar iba a seguir, pero fue interrumpido por la otra chica que golpeaba la puerta y les decía (a los agresores) que iba a llamar a la Policía", agregó.

"La exigencia para que dejaran ir a la víctima iba dirigida a todos los varones que actuaron, por eso planteé, de manera subsidiaria, el gravemente ultrajante porque en esa figura el acceso carnal no es necesario", continuó el acusador.

Coautoría funcional

Romero Jardín no pudo determinar quiénes accedieron carnalmente a la menor, porque los abusadores apagaron la luz de la habitación donde atacaron sexualmente a la joven, durante un cumpleaños celebrado en una quinta.

Por este motivo el fiscal postuló la figura de coautoría funcional, que prevé penas de entre 6 y 15 años de cárcel, y descartó complicidad.

Por el grave incidente ocurrido en la madrugada del 30 de noviembre de 2017, también se imputó a tres menores que serán juzgados en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Durante el debate que terminó hoy declararon testigos ofrecidos por la fiscalía, la defensa y el abogado de la víctima, presentada en la causa como particular damnificado.

El tribunal dará a conocer el fallo el próximo martes.