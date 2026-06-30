Mbappé alcanzó a Messi, Francia voló ante Suecia y ahora va por Paraguay en octavos

Con dos goles de Kylian Mbappé y una sólida actuación colectiva, Francia venció a Suecia y avanzó sin problemas a los octavos de final del Mundial 2026.

El elenco francés se impuso por 3 a 0 en el partido disputado en el MetLife Stadium de New Jersey, en Estados Unidos, y arbitrado por Danny Makkelie (Países Bajos).

Los tantos del triunfo fueron obra de su capitán, a los 45 y 74 minutos, y Bradley Barcola, a los 53.

Con estos goles, Mbappé alcanzó a Lionel Messi como máximo artillero de la competencia con 6 festejos.

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Además, quedó a uno (hizo 18 en 18 partidos) de la marca histórica del rosarino, quien con 19 es quien más tantos hizo en la cita máxima.

Con esta victoria, Francia mantiene su perfecto andar en la competencia y jugará ante Paraguay en octavos de final.

El encuentro se disputará el sábado desde las 18 en Philadelphia, Estados Unidos.

Previo a este juego, el equipo dirigido por Didier Deschamps había goleado a Senegal (3 a 1), Irak (3 a 0) y Noruega (4 a 1).