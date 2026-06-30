Giovanni González firmó contrato y fue presentado como nuevo refuerzo de River

River ya tiene confirmado a su tercer refuerzo del mercado de pases. Se trata de Giovanni González, que llegó a España para sumarse a la pretemporada, se hizo los estudios médicos y firmó contrato por un año y medio, hasta diciembre del 2027, para convertirse oficialmente en nuevo jugador del Millonario.

“El defensor selló su vínculo que lo unirá con el Club hasta el 31 de diciembre de 2027. Se sumará a los entrenamientos del plantel profesional en Alicante bajo las órdenes de Eduardo Coudet”, anunció el CARP este martes mediante un comunicado oficial.

Ante la inminente salida de Bustos, River cerró la llegada del uruguayo de 31 años, por quien pagará apenas U$S 300.000. El defensor llega procedente del Krasnodar de Rusia, club al que llegó en agosto del 2024, no solo para suplir a Fabricio, sino también para pelear un puesto con Gonzalo Montiel.

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¿Cómo juega? Se trata de un lateral ágil y rápido, que no tiene un imponente porte físico (mide 1.73 metros), pero que en la faceta defensiva compensa ese déficit con buena lectura de juego para el anticipo. Sus principales virtudes son ofensivas: cuando pasa al ataque, se suma a los avances ofensivos con criterio, interpretando cuándo desbordar y cuándo cortar hacia adentro.

Suele resolver bien y hasta se anima a patear al arco. De hecho, si bien en Krasnodar no convirtió goles, sí los ha hecho en River, Peñarol y Mallorca. Son 13 goles para un lateral no es una baja marca. Intenta asociarse y no tirar pelotazos en la salida desde el fondo, e incluso se anima a la gambeta para sacarse de encima a la marca. (Fuente: La Página Millonaria).