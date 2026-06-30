“Me tenés que decir dónde está”: la madre de Loan se descompuso tras enfrentar a uno de los acusados

María Noguera, la mamá de Loan, declaró este martes en el juicio por la desaparición de su hijo y dejó uno de los testimonios más conmovedores desde el inicio del debate oral. Frente a los jueces, describió el dolor que atraviesa la familia desde hace más de dos años y volvió a reclamar respuestas sobre el paradero del nene.

“La desaparición de Loan nos cambió la vida a todos. Ocho hijos crié y todos están conmigo, pero al más chiquito no sé qué le pasó, no sé si está vivo ni dónde”, expresó

Durante su declaración, también pidió que quienes tengan información hablen y ayuden a esclarecer el caso. “Quiero que me digan qué pasó con Loan”, reclamó.

Además del fuerte relato sobre el impacto de la desaparición en su familia, María se refirió a la actitud que observó en dos de los imputados durante las primeras horas de la búsqueda.

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Sobre Carlos Pérez, sostuvo: “Estaba desesperado, como que algo estaba teniendo”. En tanto, al referirse a Antonio Benítez, afirmó. “También andaba como desesperado, muy nervioso”, al recordar cómo se comportaba mientras buscaban al niño, según informó el periodista de TN Sebastián Domenech.

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando María se dirigió directamente a Pérez y le exigió que dijera qué pasó con su hijo.

“Laudelina y Carlos Pérez me tienen que decir dónde está Loan”, lanzó frente al tribunal. Ante esa acusación, y delante de todos los presentes en la sala, Pérez respondió: “Yo no sé nada”.

El intercambio se produjo en medio de un clima de máxima tensión, mientras la mamá del nene insistía en que tanto Pérez como Laudelina conocen el destino de su hijo y les reclamó que revelaran la verdad sobre lo ocurrido.

Minutos después de protagonizar un fuerte cruce con Pérez, María se descompensó en plena audiencia. La mamá de Loan se quebró mientras volvía a exigirle respuestas a Laudelina sobre el paradero de su hijo y debió recibir atención médica dentro de la sala.

La declaración de la mamá de Loan se produjo horas después del testimonio de José Peña, el padre del nene, que aseguró ante el tribunal que Laudelina les dijo al día siguiente de la desaparición que “había sido un accidente”.

“Si alguno sabe, que cuente su verdad. Quiero que me digan qué pasó con Loan”, reclamó José. Ambos testimonios formaron parte de una de las jornadas más sensibles del juicio oral por la desaparición de Loan. (TN)