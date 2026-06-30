Detuvieron en Dallas a cuatro hinchas argentinos por colarse para ver el partido ante Jordania

Cuatro hinchas argentinos fueron detenidos el sábado en Dallas tras intentar ingresar sin entrada al partido en el que la Selección argentina le ganó 3 a 1 a Jordania por el Mundial 2026.

Además de enfrentar causas judiciales en Estados Unidos, los involucrados tendrán la visa anulada, podrían ser deportados y recibieron dos años de derecho de admisión en Argentina, por lo que ya fueron incorporados al listado del programa Tribuna Segura del Ministerio de Seguridad.

Los cuatro fueron detectados en distintos momentos mientras vulneraban los vallados perimetrales del estadio sin contar con entradas.

El operativo fue coordinado desde el Centro Internacional de Cooperación Policial de Leesburg, Virginia, donde trabajaron en conjunto la Policía de Dallas, agentes federales estadounidenses y los representantes argentinos Franco Berlín, director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, y el comisario mayor Alejandro Eboli, de la Policía de la Ciudad.

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Tras analizar las imágenes y cruzarlas con la base de datos del Registro Nacional de las Personas, las autoridades identificaron a Leandro Ayala, Juan Ignacio Campoamor, Gerardo Nielsen y Federico Llach.

Ayala fue el primero en ser detenido luego de saltar una valla en el sector este del estadio e intentar acceder por una puerta utilizada por voluntarios y, más tarde, Campoamor y Nielsen ingresaron por una abertura en la puerta G, pero fueron interceptados pocos minutos después.

Campoamor quedó imputado por el delito de "Criminal Trespass", equivalente a intrusión ilegal, que en Texas contempla penas de hasta seis meses de prisión o multas de hasta 1.000 dólares.

Llach intentó ingresar pegado a un espectador con entrada válida, empujándolo al atravesar el molinete; fue detenido, trasladado al centro de detención del estadio y luego liberado, aunque también perderá la visa y tendrá prohibido ingresar a los estadios.

Las autoridades reforzarán los controles para el encuentro del viernes en Miami frente a Cabo Verde, preocupadas por posibles intentos de ingreso ilegal, especialmente tras los incidentes ocurridos durante la última Copa América y la creciente presencia de hinchas argentinos en Estados Unidos. (NA)