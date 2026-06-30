Un ex Olimpo se sumó a la Reserva de San Lorenzo por recomendación de Walter Perazzo

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“En algún momento se va a sumar, tiempo al tiempo”, me había anticipado Walter Perazzo hace un mes, a los días de haber asumido como Director Deportivo de San Lorenzo y yo le preguntaba si Iván Furios, quien venía siendo su asistente técnico en Güemes de Santiago del Estero. Patronato, Temperley y Nueva Chicago, iba a ser parte del proyecto de restructuración que estaba a punto de experimentar el club azulgrana.

Bien, el ex defensor central de Olimpo se incorporó al plantel de entrenadores del Ciclón como ayudante de campo de Damián Castellanos en Reserva, plantel que inició la pretemporada con el regreso de los juveniles que habían sido promovidos a las prácticas de la Primera división. Junto a ellos estarán: Pablo Alvarado (AC), Juan Ignacio García (PF) y José Fabián Ramírez (entrenador de arqueros).

“Siempre es un desafío estar dirigiendo o formando parte de un cuerpo técnico, pero en un club tan grande como este las responsabilidades se multiplican y tenés que estar atento a todo, desde que entrás hasta que te vas”, deslizó el “Pelado”, que con la aurinegra disputó 115 encuentros (62 en Primera de AFA, 35 en la B Nacional, 17 en el Federal A y 1 en Copa Argentina) y marcó 3 goles.

El central entrerriano de 47 años jugó en Olimpo entre 2012 y 2015 y en 2019 retornó para darle una mano al equipo que volvía al Federal A después de degustar las mieles de la elite durante 14 temporadas.

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Tras la asunción de Marcelo Culotta como presidente, el fútbol de San Lorenzo entró formalmente en una reestructuración profunda y Walter Perazzo, ex centrodelantero y futbolista histórico de entida, fue elegido como Director Deportivo y coordinador general.

Cabe recordar que Waltergol había sido presentado oficialmente para cumplir funciones en las categorías juveniles durante la gestión anterior, la de Marcelo Moretti, pero debido al posterior descalabro político, la acefalía y la falta de firma de su contrato, aquel ciclo quedó trunco antes de empezar.

En sus primeras declaraciones públicas tras asumir su nuevo rol, el ex DT olimpiense, que logró el ascenso en 2013 con un equipo que desde la zaga era liderado por Furios y Moiraghi, dejó en claro cuál será la matriz de su gestión, priorizando la estabilidad por sobre la urgencia del día a día.

“Soy de respaldar los proyectos, más allá de lo que puedan marcar los resultados. La idea es charlar con el entrenador y ver qué mirada tiene acerca del futuro de San Lorenzo“, adelantó.

El Director Deportivo remarcó la importancia de que todas las patas del club tiren para el mismo lado en un momento complejo: “Ambas partes tienen que estar alineadas en el proyecto, tenemos que saber cuál es el pensamiento y la idea del técnico. Debemos empezar a ponernos al tanto de las internas de la institución, y eso se consigue charlando“, apuntó.

Iván Furios, quien vistió la camiseta de Olimpo entre 2012 y 2015 y en la temporada 2019-2020 y trabajó como ayudante de campo de Walter en Güemes SDE, Patronato, Tempereley y Nueva Chicago).