Noruega venció a Costa de Marfil 2 a 1 y será el rival de Brasil en octavos
Nusa y Haaland marcaron los goles para los escandinavos. Diallo había puesto en ventaja a los africanos.
Con mucho sufrimiento, Noruega venció a Costa de Marfil 2 a 1 y se metió entre los 16 mejores del Mundial.
De esta manera, el seleccionado escandinavo será el rival de Brasil --ayer derrotó a Japón 2 a 1-- en los octavos de final.
A los 39 minutos, Antonio Nusa abrió la cuenta con una exquisita definición.
Ya en el complemento, Amad Diallo estableció la paridad para los marfileños con una enorme maniobra individual.
Pero, a falta de 5 minutos para el tiempo reglamentario, Erling Haaland tocó al gol y le dio la clasificación a su elenco.
El cotejo se disputó en el AT&T Stadium (Arlingto), con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.