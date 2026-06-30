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Mundial FIFA 2026.

Noruega venció a Costa de Marfil 2 a 1 y será el rival de Brasil en octavos

Nusa y Haaland marcaron los goles para los escandinavos. Diallo había puesto en ventaja a los africanos.

Foto: El Gráfico.

Con mucho sufrimiento, Noruega venció a Costa de Marfil 2 a 1 y se metió entre los 16 mejores del Mundial.

De esta manera, el seleccionado escandinavo será el rival de Brasil --ayer derrotó a Japón 2 a 1-- en los octavos de final.

A los 39 minutos, Antonio Nusa abrió la cuenta con una exquisita definición.

Ya en el complemento, Amad Diallo estableció la paridad para los marfileños con una enorme maniobra individual.

Pero, a falta de 5 minutos para el tiempo reglamentario, Erling Haaland tocó al gol y le dio la clasificación a su elenco.

El cotejo se disputó en el AT&T Stadium (Arlingto), con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

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