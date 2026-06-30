Cae un sospechoso por un violento escruche realizado en una vivienda de Pigüé

En el marco de una investigación por un robo modalidad “escruche” ocurrido en Pigüé, fue detenido esta tarde un hombre de 42 años en Bahía Blanca, tras un allanamiento que arrojó resultado positivo.

Se trata de Ignacio Rafael Epulef, quien quedó a disposición de la justicia tras la aprehensión que se realizó en Fournier al 2100.

A partir de tareas investigativas, análisis de filmaciones de cámaras de seguridad y distintas diligencias, personal de la Comisaría de Saavedra, Seccional Primera de Pigüé, junto a la Comisaría Cuarta de Bahía Blanca, logró reunir elementos que permitieron solicitar la orden de allanamiento.

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El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Durante el operativo también se secuestraron un automóvil Chevrolet Celta y dinero en efectivo, elementos considerados de interés para la causa.

De acuerdo con lo informado, el detenido registra numerosos antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas, varios de ellos en distintas localidades de la región, con víctimas en su mayoría adultos mayores.