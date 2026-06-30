Robó un televisor en Bahía Blanca y pudieron detenerlo en Punta Alta

Tras un allanamiento realizado en Humberto Primo al 300, de Punta Alta, detuvieron a un hombre por haber protagonizado un robo este fin de semana en nuestra ciudad.

La captura de Jorge Daniel Méndez, de 25 años, obedece al robo de un televisor de 32 pulgadas llevado a cabo el domingo en una vivienda ubicada en Patricios al 600.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la comisaria Segunda a raíz de amplias tareas investigativas, recepción de testimonios y revisión de cámaras de seguridad.

El ahora detenido está imputado por el delito de "hurto". Toma intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 7 y el Juzgado de Garantías número 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.