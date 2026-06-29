El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 1 de julio en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 1 de julio una jornada con una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 9 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo se presentará será frío, nuboso y ventoso, con ráfagas regulares del sector sur y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo será frío con soleados y viento regular del sector sur. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, a su vez, se prevé fría con cielo parcialmente nublado, y se estima para las primeras horas del jueves una temperatura de 3 grados.