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El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 1 de julio en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 1 de julio una jornada con una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 9 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo se presentará será frío, nuboso y ventoso, con ráfagas regulares del sector sur y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo será frío con soleados y viento regular del sector sur. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

La noche, a su vez, se prevé fría con cielo parcialmente nublado, y se estima para las primeras horas del jueves una temperatura de 3 grados.

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