El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este miércoles 1 de julio una jornada con una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 9 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo se presentará será frío, nuboso y ventoso, con ráfagas regulares del sector sur y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo será frío con soleados y viento regular del sector sur. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La noche, a su vez, se prevé fría con cielo parcialmente nublado, y se estima para las primeras horas del jueves una temperatura de 3 grados.