Agenda, día 20: Inglaterra no puede fallar y Estados Unidos tiene una prueba ante su gente

Tres partidos le darán continuidad a los 16avos de final del Mundial 2026.

La jornada comenzará a las 13 con la presentación de Inglaterra, uno de los candidatos, ante la República Democrática del Congo.

Mientras que se cerrará desde las 21, con la participación de Estados Unidos, uno de los locales, que buscará dar otro paso ante Bosnia Herzegovina, para celebrar con su gente.

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La agenda del día es la siguiente:

*16avos de final

*Inglaterra vs RD Congo

-Hora: 13

-Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

-Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)

-TV: Paramount+, DAZN y DSports

*Bélgica vs Senegal

-Hora: 17

-Estadio: Lumen Field (Seattle)

-Árbitro: Saíd Martínez (Honduras)

-TV: Paramount+, DAZN y DSports

*Estados Unidos vs Bosnia Herzegovina

-Hora: 21

-Estadio: Levi's Stadium (Santa Clara)

-Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+, DAZN y DSports