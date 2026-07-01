Cochas y el repunte de Villa Mitre: la charla con el grupo, los cambios, el clásico que viene y más...

Las últimas dos victorias en fila le permitieron a Villa Mitre acomodarse luego de una mala racha, y le da la posibilidad dellegar con envión al cierre de la primera fase de la Zona 4 del Torneo Federal A.

El último domingo, la Villa venció por 1 a 0 a Alvarado (llegaba como uno de los punteros) y hace 6 fechas que no pierde ya que también arrastraba la victoria contra Santamarina (2 a 0 en Tandil), tres empates sin goles en fila y una victoria ante Sol de Mayo (2 a 1 en El Fortín).

Este positivo presente lo acercó definitivamente a la zona de clasificación, entre los 4 que avanzarán al Nonagonal.

"Estoy contento por el grupo, siempre destaco eso y los chicos los saben. Por ahí los resultados no se nos daban, habíamos tenido un pequeño bajón futbolístico y eso influye un poco en lo mental. Gracias a Dios pudimos levantar de nuevo, se pusieron de pie de nuevo, siguieron con nuestras ideas, nuestro funcionamiento, nunca renunciaron a eso. Sabíamos que el gol iba a llegar, estábamos en eso. Ahora están llegando los goles que es lo más importante", analizó el entrenador del equipo, Diego Cochas.

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"Para nosotros, hoy por hoy, por la posición en la que estamos y cómo venimos, son todas finales. Eran cuatro finales, nos lo tomamos así. Tenemos que cosechar puntos para meternos entre los cuatro primeros. Nosotros a Santamarina fuimos a jugar una final y se sacó adelante. Fue un partido bárbaro de los muchachos, me saco el sombrero por lo que hicieron. El partido con Alvarado era muy bravo, contra uno de los punteros de la zona, con grandes jugadores, para nosotros era un partido bravo, que lo trabajamos, miramos cuáles fueron eran sus virtudes y creo que lo controlamos bien", analizó.

Encontra partida de este momento, luego de la primera victoria en su debut como local (2 a 1 ante Círculo), la Villa pasó cinco fechas y 49 días sin ganar.

Y en esa racha adversa sólo anotó un gol, en el empate ante Alvarado (Jerónimo Almada) en Mar del Plata.

"Las primeras fechas decíamos que necesitábamos el gol rápido, porque por ahí había rivales que se te cerraban. Y al no hacer el gol rápido no hay espacios, se hacen fuerte y se nos iba complicando. Les dije que estábamos a un gol de meternos en la pelea, el gol podía llegar al minuto o al final, había que laburar el partido", contó Cochas.

"Estoy muy contento por el grupo -insistió-, por los jugadores, lo que vienen haciendo es todo ello, con el trabajo táctico y la información que le damos nosotros, pero es todo de ellos".

-¿Que tuvieron para revertir el mal arranque?

-Era un poco raro, porque en las primeras fechas el equipo había mostrado un buen volumen de juego, pero no lo podíamos plasmar en el arco. Después, no lo niego, tuvimos un bache. Después hay un montón de matices: tuve lesiones, baja de jugadores... tuve que cambiar un sistema porque me quedé sin jugadores. Tuvimos que ir a una línea de tres porque tenía a los laterales lesiones, opté por otro dibujo táctico. Un montón de situaciones que nos llevaron a perder el juego, que es nuestra esencia. Y, eso, les dije a los jugadores que no lo podíamos perder: la esencia, el juego, la presión alta. Eso se habló, se hizo una charla con el grupo, vamos a eso a ir por estos cuatro partidos y gracias a Dios lo están sacando adelante.

-¿Cómo hiciste para que el grupo te siga creyendo en ese momento no tan positivo?

-Son cosas internas que tenemos. Se habló, obviamente que se habló. Tuvimos una charla con el grupo, ellos son bárbaros, es un grupo espectacular, no hay un jugador que se esté desviando del objetivo. Son un grupo bárbaro. Pero a veces hace falta, porque son tan buenos los chicos, un grupo excelente, que a veces por ahí parece que se relajan un poco. Tuvimos que hablar juntos, que este era el mismo barco y todos tiramos para adelante. Sí, obviamente, se apreta, se ajusta, porque eso lo que necesitábamos. Y cuando fuimos a Tandil ya fue otra cosa y ahora también lo demostraron contra Alvarado.

A lo largo del torneo, Villa Mitre mostró distintas formaciones, esquemas y, también, cambio de protagonistas.

En algunos casos por lesiones y, en otros, por decisiones técnicas.

Las últimas más notorias son las inclusiones de Thiago Pérez y Ulises Olguín como laterales, siendo que no es su posición natural.

Thiago es volante central y Ulises, quien debutó ante Santamarina, es central.

-¿Qué buscaste ellos como laterales, por qué lo decidiste?

-Quizás en su momento me quedé sin lateral en lado izquierdo, se nos fue Leandro Fernández, Marcos Pinto tenía una sobrecarga. Lo puse a Olguín porque quería armar una línea de 4 y era la única que me quedaba. Y con Thiago hablé y me contó que lo había hecho en un paso que tuvo él por Olimpo. La verdad que Thiago es un jugador muy inteligente, que lo pudo suplir. También está Hugo Silva, están todos disponibles hoy para jugar pero después es una decisión mía futbolística, nada más. Pero sí por el lado izquierdo me tocó hacerlo con un chico que debutaba ante Santamarina y lo hizo bien. Sé que no le voy a pedir lo mismo que Pinto, es que me cubra esa zona, gracias a Dios tenemos enchufado a Ayala, entonces es recupero y que los mano a mano sean de Ayala. La verdad que lo hizo muy bien Ulises.

-Contra Alvarado marcó Ayala, que también tuvo muchas fechas afueras, me imagino que para ustedes también es una alegría después de lo que pasó...

-Sufrimos, no es un equipo corto ni largo: es justo. A (Valentín) Jouglard lo perdimos todo el año desde el primer partido, tuve que esperar que se recupere Nico (Cavagnero), porque era el único 5 posicional. Pero lo tuvimos que esperar un tiempo, tuvo que jugar en la liga local para ponerse bien. Lo del Chino (Ayala) fue lo mismo, no le llegaba el transfer y por eso me pongo muy feliz por él. Es un chico bárbaro, con muchas condiciones, lo trajimos para eso: para que haga lo que hizo hoy, es un extremo bien rápido y me pone feliz por él, por todo lo que está viviendo. Es un chico muy creyente, como somos todos de la fe y agradezco a Dios lo que le está pasando a él.

El próximo domingo Villa Mitre visitará a Olimpo, en el segundo clásico del año tras el 0 a 0 en El Fortín.

"Es hermoso jugar el clásico, así como vivi el primero acá. Creo que fue un lindo clásico, lo peleamos, lo luchamos, nosotros fuimos a ganarlo y no se pudo. Era cuando teníamos esos partidos que las dos o tres que teníamos no la podíamos concretar, pero fue un lindo partido. Ahora vamos de visitante contra un rival que hizo su diferencia al principio, con una buena cosecha de puntos y ahora no puede ganar. Pero no deja de ser un clásico y hay que prepararlo y trabajarlo", entendió Cochas.

Luego del derby, quedarán sólo dos fechas para cerrar la primera fase, en la que Villa Mitre será local de Brown de Madryn y visitará a Sol de Mayo.

Además, hasta mañana, el tricolor -al igual que todos los equipos- tendrá la chance de incorporar a cuatro refuerzos.

"Estamos trabajando, no hay mucho tiempo ni mucho mercado. El de mitad de año es un mercado muy difícil, porque lo que uno puede ver y conseguir son jugadores que no están jugando o que vienen de afuera y quieren insertarse de vuelta en el fútbol nuestro. Vamos a tratar de ver las posiciones que más nos hacen falta y ahí buscar, estamos trabajando con los directivos", cerró Cochas.