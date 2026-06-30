San Lorenzo se trajo de Punta Alta el pasaje a la final de la LBB Plata y Sportivo reaccionó a tiempo en White

Toda la potencia de Gonzalo Martínez camino al cesto, acompañado por Giuliano Barcala. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

San Lorenzo (2º) se convirtió en finalista del primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", al vencer como visitante a Ateneo, en Punta Alta, 73 a 60, y así sellar la serie semifinal 2-0.

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En tanto, Sportivo Bahiense se tomó revancha ante Comercial, se llevó la victoria del puerto, 76 a 58, quedaron 1-1 y definirán, el jueves (la fecha sugerida por la ABB) o el sábado (lo que propondrán los clubes):se decidirá este miércoles.

Por lo tanto, la final, al mejor de cinco, comenzará el venidero martes en escenarios a designar.

San Lorenzo (2)-Ateneo (0)

Tras un flojo comienzo y con una sólida recuperación, San Lorenzo (2º) repitió frente a Ateneo (9º), de visitante, 73 a 60, cerró la serie 2-0 y es el primer finalista de este tramo.

El equipo bahiense remó desde muy atrás, porque empezó perdiendo 15-3, en 5m10.

Con sus variantes y un efectivo pasaje de Matías Martínez (13 puntos), la visita pasó al frente 24-21, con parcial de 21-6, y prolongó ese gran momento a 33-21 (¡30-6!).

La gran defensa y los altos porcentajes de San Lorenzo contrastaban con un desdibujado Ateneo. Así y todo, en un trámite de rachas bien marcadas hasta ahí, el local hizo un 14-4 que le permitió irse al descanso largo apenas 2 abajo: 37-35, apoyado, fundamentalmente. en su tiro a distancia.

Y ese parcial se estiró a 17-4, pasando a ganar el celeste 38-37 en el inicio del tercer cuarto, en el que no se sacaron ventajas: 51-53.

Claro que Sanlo hizo un plantel largo, de rotación constante y encontró respuestas en el banco, pudiendo preservar a los jugadores que se fueron cargando de faltas y a los más grandes.

Eso le dio frescura, lucidez y con el 10-1 que abrió el último cuarto (66-56) empezó a encaminar lo que finalmente consiguió: ganarle al siempre difícil Ateneo y de visitante.

En el global, quien marcó la diferencia fue Joaquín Coria, con 13 puntos y 13 rebotes, más 6 asistencias, más allá que cada uno de los que entró cumplió una función y +/-, sumó para la victoria.

Ateneo, que terminó con 8-23 en libres y 15 pérdidas, tuvo 13 puntos de Franco Percello, 12 unidades y 11 rebotes de Daniel Ezcurra y10 recobres de Bruno Sacomani.

Ateneo (60): M. Leiva (9), F. Percello (13), B. Sacomani (10), G. Mallemaci (9), D. Ezcurra (12), fi; M. Casco (5), N. Bejarano, J. Margiotta (2) y T. Gómez Lepez. DT: Alexis Amarfil.

San Lorenzo (73): R. Aguirre (4), M. Martínez (13), L. Fernetich (11), J.I. De Pastena (5), J. Coria (13), fi; J.P. Fuentes (6), N. Herbik (4), F. Mariezcurrena (6), N. Diez (7) y S. Seewald (4). DT: Nicolás Becchina.

Cuartos: Ateneo, 19-16; 35-37 y 51-53.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Mariano Enrique y Néstor Schernenco.

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Serie: San Lorenzo, 2-0.

Comercial (1)-Sportivo (1)

Sportivo Bahiense (3º) respondió con absoluta solidez ante Comercial (5º) y tras un inicio desfavorable (7-2) reaccionó rápidamente, llegando a sacar 22 de máxima, para terminar imponiéndose 76 a 58.

De esta manera, el tricolor empató la serie, recuperó la localía y forzó el tercer juego, que se disputará el próximo jueves, evitando el viernes por el partido de Argentina en el Mundial de fútbol.

La visita estiró a cinco victorias su racha en esa condición y se fortaleció anímicamente para esperar la definición en el Eladio Santos.

El equipo dirigido por Miguel Loffredo tuvo tres jugadores clave para la remontada.

Agustín Amore no le da respiro a Martín Álvarez.

Con toda su experiencia, Agustín Amore bajó 9 rebotes, repartió 5 asistencias y convirtió 9 puntos, con 1-1 en triples, 2-3 en dobles y 2-2 en libres.

Ulises Montes fue clave en la remontada tricolor.

El otro que respondió positivamente fue Ulises Montes, con altos porcentajes de tiro 2-4 en triples, 2-3 en dobles y 6-8 en libres, más 4 rebotes.

Mientras que Gonzalo Martínez resultó el goleador, con 20 puntos (4-9 en t3, 3-3 en t2 y 2-2 en t1), además de 6 rebotes y 3 asistencias.

Manuel Ayala intenta superar a Ramiro Lorenzo.

Y en ese buen rendimiento colectivo, Mateo Boccatonda cerró con 16 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, y Gerónimo Stach terminó con 8 rebotes.

En el local Juan Cruz Iturbide anotó 12 puntos (3-3 en t2 y 6-7 en t1) y Manuel Maina tomó 11 rebotes, además de convertir 10 puntos, teniendo saldo deudor con el 0-5 en triples, como todo el equipo, que cerró con 3-21 en ese rubro.

Comercial (58): J.C. Iturbide (12), S. Bussetti (3), L. Orellano (8), M. Álvarez (3), R. Lorenzo (4), fi; M. Maina (10), F. Lambrecht (7), G. Barcala (3) y F. Asensi (8). DT: Gustavo Candia.

Sportivo (76): M. Boccatonda (16), G. Martínez (20), U. Montes (16), A. Amore (9), M. Ayala (4), fi; G. Stach (7), E. Miguel (4), J. Tuero y B. Guaglianone. DT: Miguel Loffredo.

Cuartos: Comercial, 11-23; 21-39 y 40-56.

Árbitros: Sebastián Arcas, Eduardo Ferreyra y Juan Gabriel Jaramillo.

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

Serie: 1-1.