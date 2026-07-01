José María Muscari será citado a declarar en la investigación por la muerte de Ernestina Pais

La investigación detrás de la muerte de la conductora Ernestina Pais dio un giro en su causa. Ayer se conoció que la fiscal Carolina Asprella ordenó el peritaje del celular de la víctima para verificar si estaba hablando en el momento de producirse el accidente que le provocó la muerte, tras ser embestida por un tren en la localidad bonaerense de Martínez.

Fuentes directas de la investigación confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que el director teatral y amigo de la conductora José María Muscari será citado a declarar como testigo en la investigación. La versión indica que la llamó minutos después del accidente.

El celular iPhone 16 de Pais fue rescatado dentro del vehículo y fue encautado por la policía para proceder con la investigación detrás de lo que provocó el accidente del viernes por la noche.

La fiscal busca establecer si la periodista iba hablando a través de su dispositivo cuando fue impactada en el paso a nivel, y en caso de corroborarse esa posibilidad, la persona que intentaba comunicarse sería convocada a prestar la declaración correspondiente.

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Una fuerte versión indica que Pais estaba llegando tarde a "El divorcio del año", la obra que protagonizaba en la calle Corrientes, y por eso tuvo la imprudencia que terminó con su vida.

La autopsia confirmó que Pais murió como consecuencia de un fuerte traumatismo craneal, aunque también sufrió graves heridas en la zona abdominal, producto del choque del Tren de la Costa.

Asimismo, se aguardan los resultados de los exámenes de sangre y orina, mediante los cuales se podrá saber si la mujer había ingerido alcohol u otras sustancias. (NA)