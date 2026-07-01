El arquero alemán Manuel Neuer anunció su retiro: "Este final es muy doloroso”

“La eliminación temprana del Mundial es sumamente decepcionante. Claramente no estuvimos a la altura de las expectativas y deberíamos haber llegado más lejos en este torneo. Este final es muy doloroso”, reconoció el arquero Manuel Neuer -quien por sgunda vez- anunció su retire de la Selección de Alemania, tras la eliminación ante Paraguay.

Alemania quedó eliminada al caer 4-3 en la tanda, en una noche que marcó otro golpe mundialista para el equipo europeo y, al mismo tiempo, el punto final para Neuer en el seleccionado.

El arquero, de 40 años, había anunciado su retiro internacional en agosto de 2024, después de la eliminación en la Eurocopa, pero luego dio marcha atrás tras ser convencido por el entrenador Julian Nagelsmann para disputar un último Mundial.

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“Sí”, contestó Neuer, antes de reconocer el dolor por la forma en la que terminó su etapa y tras ser consultado si era su retiro.

“Es muy amargo terminar así”, expresó el futbolista de Bayern Múnich, que había regresado a la Selección especialmente para esta Copa del Mundo.

Neuer ya había dejado en claro antes del inicio del torneo que el Mundial 2026 sería su despedida definitiva.

“Para mí está claro que este es mi último torneo. No tengo intención de estar allí dentro de dos años para la próxima Eurocopa. En los últimos días he asumido el hecho de que estos son los últimos partidos con Alemania”, había asegurado durante la fase de grupos.

Su regreso al seleccionado había generado sorpresa, ya que Oliver Baumann había tomado el puesto como arquero titular después del primer retiro internacional de Neuer.

Sin embargo, Nagelsmann decidió reincorporar al campeón del mundo y devolverle la titularidad para la Copa del Mundo, una apuesta que terminó sin el resultado esperado.

Neuer llegó a contener un penal en la definición ante Paraguay, pero no alcanzó para evitar la eliminación alemana, ya que tres futbolistas de la Mannschaft fallaron sus remates.

De esta manera, Alemania sufrió una nueva frustración en un Mundial y cerró otra participación lejos de las expectativas.

Para Neuer, el partido ante Paraguay significó el final de un ciclo extraordinario: debutó con la Selección alemana en 2009, disputó 128 partidos, jugó cinco Mundiales consecutivos y fue una pieza fundamental en el título conseguido en Brasil 2014.

Aquel Mundial lo consolidó como uno de los mejores arqueros de todos los tiempos, no solo por sus atajadas, sino también por su influencia en la evolución del puesto.

Su recorrido

Neuer revolucionó la figura del arquero moderno con su capacidad para jugar lejos del arco, anticipar como líbero, iniciar ataques y participar activamente en la construcción del juego.

En Brasil 2014, su actuación fue decisiva para que Alemania conquistara su cuarta Copa del Mundo, con una campaña que tuvo como punto más alto la histórica goleada 7-1 ante Brasil en semifinales y la final ganada ante Argentina en el Maracaná.

Desde entonces, sin embargo, el seleccionado alemán no pudo volver a sostener ese nivel en grandes torneos.

Las eliminaciones tempranas en los Mundiales de 2018, 2022 y ahora 2026 marcaron una etapa de fuerte declive para una potencia acostumbrada a competir hasta las instancias finales.

Neuer se va en medio de ese contexto, pero con un lugar asegurado entre las grandes leyendas del fútbol alemán.