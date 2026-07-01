Papelón: por primera vez en 16 años, no hay ningún argentino clasificado a la segunda ronda de Wimbledon

El tenis argentino protagonizó un verdadero papelón en la actual edición de Wimbledon, ya que ninguno de sus representantes pudo avanzar a la segunda ronda en el cuadro masculino.

Este miércoles comenzó con la derrota de Mariano Navone, quien era la última esperanza argentina en el tercer Grand Slam de la temporada.

De esta manera, el saldo fue totalmente desastroso para los jugadores albicelestes, ya que perdieron en su estreno los nueve que dijeron presente en el cuadro masculino.

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El lunes se dieron las primeras derrotas, con las caídas de Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli y Marco Trungelliti.

De todos ellos, los únicos que estuvieron cerca de conseguir la clasificación fueron Báez y Ugo Carabelli, quienes lograron rescatar dos sets, aunque finalmente se quedaron con las manos vacías.

El martes fue el turno de Francisco Cerúndolo (18°), Tomás Etcheverry (29°) y Román Burruchaga, quienes protagonizaron muy pobres actuaciones.

La mayor decepción fue la de Cerúndolo, ya que venía de conquistar el torneo más importante de su carrera al quedarse con el título en el ATP 500 de Queen´s. Sin embargo, y como le suele pasar en los Grand Slams, su nivel fue muy bajo y el español Jaume Munar lo derrotó en sets corridos.

Finalmente, Cobolli dio el último golpe ante Navone, para ponerle punto final a la actuación de los argentinos en Wimbledon.

La última vez que el tenis argentino sufrió un pleno de derrotas en la primera ronda del Grand Slam que se disputa sobre césped fue en 2010.

En aquella ocasión, los representantes fueron Juan Ignacio Chela, Leonardo Mayer, Eduardo Schwank, Máximo González y Horacio Zeballos, quienes fueron derrotados por el estadounidense Taylor Dent, el francés Gael Monfils, el kazajo Yevgeny Koroliov, el australiano Lleyton Hewitt y el taiwanés Yen-Hsun Lu respectivamente.