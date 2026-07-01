Serena Williams perdió en su regreso al tenis profesional frente a Maya Joint

La histórica tenista estadounidense Serena Williams perdió en tres sets en la primera ronda del Grand Slam de Wimbledon, que se disputa sobre césped en territorio inglés, ante la joven australiana Maya Joint (87°).

La jugadora de 44 años cayó por 3-6, 7-6 (6) y 3-6 tras dos horas y 25 minutos de juego.

Así, la jugadora, campeona de 73 títulos a nivel WTA, pudo hacer su regreso al circuito profesional tras casi cuatro años y todavía tiene un partido pendiente: volverá a hacer equipo con su hermana, Venus, para jugar el cuadro de dobles de Wimbledon.

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En el emotivo regreso de una de las mejores jugadoras de la historia del tenis, Serena Williams pudo volver a jugar en la disciplina individual tras su retiro, en septiembre de 2022, en una nueva edición de Wimbledon.

La ganadora de 14 Grand Slams, que se impuso en el certamen que se disputa en el club All England en seis ocasiones, incluido un bicampeonato entre 2008 y 2009, volvió a la cancha central, ante Maya Joubert.

Emparejada contra una deportista 24 años más joven, Serena Williams tuvo que luchar y protagonizó un partido parejo de casi dos horas y media, pero terminó perdiendo.

Tras sufrir un único quiebre en el octavo juego del primer set, la estadounidense se recuperó al haber perdido su primer servicio en el segundo parcial y, con dos breaks a su favor y otro más en contra, encaró un tie-break en el que fue altamente efectiva, al perder solamente un punto con su saque y ganar dos con el de su rival.

En el tercer set, Serena empezó en ventaja al haber podido quebrar en el tercer juego, aunque Joubert pudo empezar a hacer sentir la diferencia física y se repuso, con dos quiebres consecutivos que marcaron la diferencia que le terminó dando el partido.

Concluida su participación en el torneo individual, Serena Williams tiene programado un encuentro en el que volverá a coincidir con su hermana Venus, de 46 años, para jugar en el cuadro de dobles, ante la argentina Solana Sierra y la colombiana Camila Osorio, el jueves 2 de julio y con horario a confirmar.