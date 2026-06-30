México despachó a Ecuador con un gran primer tiempo: 2 a 0

Con un primer tiempo brillante, México venció claramente a Ecuador 2 a 0 y se metió en los octavos de final del Mundial.

El anfitrión le caminó por encima al seleccionado sudamericano en los primeros 45 minutos.

Julián Quiñones --de gran Mundial-- abrió la cuenta a los 22 minutos con una soberbia definición.

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El combinado azteca siguió machacando y aumentó merecidamente el score a los 31 minutos cuando Raúl Jiménez le rompió el arco a Hernán Galíndez.

En tiempo de descuento, Piero Hincapié fue expulsado por taparse la boca.

El cotejo se jugó en el Estadio Azteca, con arbitraje del esloveno Slavko Vincic.

México se medirá en octavos de final ante el ganador del choque entre Inglaterra y Congo, que se medirán hoy a las 13.